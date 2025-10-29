11월 1일 오후 2시부터 시립광진청소년센터 일대에서 축제 열려 청소년 동아리, 청소년기관협의회, 마을학교 등 72개팀 795명 참여 동아리 성과공유회, 다양한 만들기 체험·과학실험, 4차산업체험존 등 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 오는 11월 1일 오후 2시부터 6시까지 시립광진청소년센터 일대에서 ‘2025 광진 청소년 페스티벌’을 개최한다.

올해로 9회째를 맞이하는 축제는 광진구 내 청소년 동아리와 청소년기관협의회, 마을학교 등 유관단체가 참여해 갈고닦은 재능을 뽐내고 다양한 경험을 쌓는 교육 행사로, 청소년들이 지역 사회와의 소통을 강화하는 자리다.

먼저, 광진청소년센터 선큰가든에서 열리는 개막식에 이어 15개 청소년 동아리가 공연을 펼친다. 대원고등학교 밴드 ‘원즈’의 연주로 시작되는 무대는 춤, 응원공연, 국악, 사물놀이, 뮤지컬 등 다양한 장르로 관객들에게 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

광진청소년센터 야외 일대에서는 57개 팀이 체험 공간과 아이스크림 차량 이벤트 등을 운영한다. 책갈피, 열쇠고리, 배지 등 다양한 만들기 체험과 정육면체 비눗방울·무지개 탑 만들기, 과학실험 체험 등 창의력과 호기심을 자극하는 활동을 즐길 수 있다.

특히, 올해 12월 개관 예정인 ‘광진미래기술체험관’을 미리 체험할 수 있는 4차산업 체험공간이 눈길을 끈다. 가상 현실 체험 버스, 인공지능 바둑 대결, 배틀로봇 등 첨단기술을 활용한 창의융합형 학습을 직접 경험할 수 있는 기회를 선보인다.

이번 축제는 광진구청소년기관협의회의 지역축제인 ‘또바기축제’와 광진구청의 청소년 동아리 사업인 ‘어울림 마당’과 연계해 더욱 풍성한 프로그램을 운영한다.

‘또바기 축제존’과 ‘어울림 마당존’에서 청년정책 상담을 비롯해 알긴산나트륨을 이용해 음료·요거트 만들기 등 다양한 과학 체험이 준비돼 있다. 축제와 관련한 자세한 사항은 광진구청 교육지원과로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “이번 페스티벌은 미래의 주역인 우리 청소년들이 스스로 기획하고 주도하는 진정한 참여형 축제로, 열정적인 무대를 만날 수 있는 소중한 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 교육 프로그램을 추진해 청소년들이 큰 꿈을 키워나갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.