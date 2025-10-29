“서울 인구 유입 이어지면 문제 반복”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이창용 한국은행 총재는 29일 “서울 오피스(사무실) 공급안을 주택으로 바꿔 획기적으로 공급량을 늘리는 정책이 필요하다”고 말했다.

이 총재는 이날 국회 기획재정위원회의 종합국정감사에서 부동산 안정화 방안과 관련한 질의에 “세계적으로 오피스 수요가 줄고 있고 앞으로 인공지능(AI) 등으로 더 감소할 것으로 예상되는 만큼 오피스보다는 가구에 주택을 공급하는 게 중요하다”면서 이같이 답했다.

주택 공급과 함께 서울 인구 유입을 억제하는 대책이 필요하다는 입장도 재차 밝혔다.

이 총재는 “공급을 늘려도 계속 새집이 생기면 지방에서 서울로 똘똘한 한 채를 갖기 위해 더 들어올 것”이라며 “몇 군데 대체제를 만들어주지 않으면 계속 문제가 반복될 수밖에 없다. 공급 하나만으로 해결할 수 없고 종합적 대책이 필요하다”고 역설했다.

세제 개편과 관련해선 “주택 가격을 잡기 위한 세제가 아니라 자산 보유세의 형평성 차원에서 근본적 개혁이 일관성 있게 몇 년 지속돼야 (부동산) 문제가 해결될 수 있다”고 언급했다.