[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 중국에 부과 중인 ‘펜타닐 관세’를 인하할 수 있다고 밝히며 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 엔비디아 칩 수출 문제 등도 논의할 것이라 전했다.

트럼프 대통령은 이날 일본에서 한국으로 이동하는 미 대통령 전용기(에어포스원)에서 기자들과 만나 “중국과의 관계는 아주 좋다”며 “시 주석과 아주 훌륭한 회담을 갖게 될 것”이라 언급했다. 그는 이어 미·중 정상회담에서 ‘펜타닐 관세를 낮출 의향이 있거나 그렇게 될 것으로 예상하느냐’는 질의에 “나는 그들(중국)이 펜타닐 문제 해결에 협력할 것으로 믿고 있기 때문에 그것(관세)을 낮출 것으로 예상한다”고 말했다. 이어 “그들(중국)은 그들이 할 수 있는 일을 할 것”이라 덧붙였다.

앞서 월스트리트저널(WSJ)은 28일(현지시간) 미·중 정상회담을 거쳐 미국이 펜타닐 관세를 10%포인트 낮출 것이라 보도한 바 있다. 트럼프 대통령은 집권 2기 취임 후 합성 마약 펜타닐의 원료를 중국이 공급해 북미 지역에 펜타닐이 대량 유입되고 있다며 중국에 20%의 펜타닐 관세를 부과하고 있다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 회담에 대해 “매우 중요하다”면서 “시 주석의 회담에서 많은 문제가 풀릴 것”이라 전망했다. 그는 회담에 대해 “펜타닐 문제가 핵심 논의 사항 중 하나가 될 것이다. (미국산 대두 수출 문제와 관련해) 농민 문제도 논의할 것이며, 많은 사항을 다룰 것이지만 펜타닐은 논의할 것 중 하나”라 강조했다.

그는 중국이 미국에 입장을 확고히 해 줄 것을 바라고 있는 대만 문제에 대해서는 회담에서 언급될지 확실치 않다고 전했다. 중국은 미국이 대만의 독립을 반대한다는 입장을 밝히길 요구하고 있다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 회담에서 엔비디아의 칩 문제도 논의할 것이라 전했다. 미중 무역전쟁의 일환으로 미국은 엔비디아 칩의 중국 수출을 막았다가, 수익의 일부를 정부에 제공하는 조건으로 이를 하용했다. 그러나 지난달에는 중국이 자국 기업들에 엔비디아 칩 사용을 제한할 것을 요구했다. 이를 풀어갈 논의를 하겠다는 것이다.

트럼프 대통령은 여전히 김정은 북한 국무위원장과 회동하고 싶다는 기대도 내비쳤다. 북한은 공식 매체인 조선중앙통신을 통해 지난 28일 해대함(sea-to-surface) 순항미사일 시험발사가 성공적이었다고 밝혔다. 트럼프 대통령의 방한에 앞서 무력을 과시한 것이다.

트럼프 대통령은 “북한은 수십년간 미사일을 발사하고 있다”며 “김정은 국무위원장을 만나고 싶다”고 전했다. 그는 “어느 시점에는 북한과 관계될 것”이라며 북한 비핵화 논의를 재개할 의지를 보였다.