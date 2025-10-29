29일 도청서 효성중공업·한화오션·창원대·거제대 MOU 경남 도내 청년 유출 방지 및 기업 인력난 해소 동시 추진

경남도가 지역 대학 출신 청년들에게 안정적인 대기업 취업 기회를 제공하고, 지역 대기업에는 충성도 높은 실무형 인재를 공급하기 위한 ‘청년 고용 선순환’ 구조 구축에 나섰다.

경남도는 29일 도청 도정회의실에서 효성중공업, 한화오션엔지니어링 등 지역 기반 대기업과 국립창원대학교, 거제대학교 등 지역 대학과 함께 ‘도내 청년 지역 대기업 채용 확대와 전문 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이날 협약식에는 박완수 도지사를 비롯해 장재성 효성중공업 창원공장장, 이권섭 한화오션엔지니어링 대표이사, 박민원 국립창원대 총장, 박장근 거제대 총장 등 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 지역 청년들의 ‘탈경남’ 현상을 막고, 산업 현장의 고질적인 인력난을 해소하기 위한 특단의 조치로 풀이된다.

이와 관련, 경남도 관계자는 “지금 지역 대학에서 배출된 청년들이 대부분 수도권 대기업으로 나가고 있다. 하지만 기업 입장에서도 서울에서 온 인재들이 몇 년만 경력을 쌓으면 다시 수도권으로 이직해 버리는 악순환이 반복되고 있다”며 “지역 대학의 인재를 지역 대기업이 채용하면 기업은 충성도 높은 직원을 확보하고, 청년은 고향에 정착할 수 있는 ‘윈-윈 구조’가 된다”고 이번 협약의 핵심 취지를 설명했다.

실제로 지역 대학을 졸업한 청년들 역시 좋은 일자리를 찾아 지역 밖으로 떠나는 경우가 많아 청년 유출 문제가 심각한 상황이다. 이처럼 청년은 일자리를 찾아 외부로, 기업은 채용된 인재가 외부로 재이탈하는 악순환의 고리를 끊어내겠다는 것이 경남도의 목표다.

협약에 따라 지역 대학교는 기업이 요구하는 실무 역량에 초점을 맞춘 맞춤형 교과 및 비교과 교육과정을 개설하고 운영하게 된다. 참여 기업인 효성중공업과 한화오션엔지니어링은 해당 과정을 이수한 학생에게 채용 시 서류전형 면제 또는 가산점 부여 등 실질적인 우대 혜택을 제공하며 지역 인재 확보에 적극적으로 나선다.

경남도는 기업과 대학, 지역이 상생하는 고용 생태계를 조성하기 위한 정책 지원을 총괄한다. 협약기업이 신규 채용하는 경우 채용장려금과 환경개선금을 지원하고, 채용된 청년들에게는 주거정착금까지 지원하는 등 전방위적인 지원책을 병행할 방침이다.

박완수 도지사는 이 자리에서 “청년들의 안정적인 일자리 확보와 기업의 인재 수급 문제 해결은 지역 경제의 핵심 과제”라며 “이번 협약이 지역 인재와 기업이 함께 성장하는 상생 모델의 출발점이 되길 기대한다. 도는 앞으로도 청년들이 안정적으로 지역에 정착하고 경남 경제가 한층 더 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다. 창원=황상욱 기자