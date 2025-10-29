지급률 97%, 10월 31일(금)까지 신청 마감

1인당 10만 원 지급, 11월 30일 사용기한 지나면 자동 소멸

[헤럴드경제(목포)=김경민기자]목포시가 ‘2차 민생회복 소비쿠폰’의 신청 기한이 오는 31일(금) 오후 6시로 마감된다고 밝혔다.

목포시의 2차 소비쿠폰은 10월 28일 기준 총 19만여건 97.3%가 신청·지급됐다.

시는 신청 마감이 임박함에 따라 미신청 시민이 혜택을 놓치지 않도록 신청마감을 홍보하고 ‘찾아가는 신청 서비스’ 운영에 행정력을 집중하고 있다.

특히 온라인 신청이 어렵거나 거동이 불편한 고령자, 장애인 등 사회적 약자를 위해 동 행정복지센터에서 직접 가정을 방문해 신청서 작성과 절차를 안내하고 있다.

1차와 2차 소비쿠폰의 사용기한은 모두 11월 30일까지로, 기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸된다.

시 관계자는 “아직 2차 소비쿠폰을 신청하지 않았다면 마감일인 10월 31일(금) 18시 이전에 꼭 신청해 주시길 바란다”며 “‘찾아가는 신청 서비스’를 통해 한 분이라도 더 소비쿠폰 혜택을 누릴 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.