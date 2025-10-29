[헤럴드경제=김보영 기자] 경남 창원시의 오피스텔 지하 주차장에 있던 전기차에서 불이 나 주민들이 대피했다.

29일 오전 6시 5분쯤 창원시 마산합포구 부림동 11층짜리 오피스텔 지하 2층 주차장에 있던 전기차에서 불이 났다. 이 오피스텔 방화관리자는 펑 하는 폭발음을 듣고 지하 주차장에 내려가서 전기차에 불이 난 것을 발견하고 119에 신고했다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 소방차량 28대, 인력 115명을 투입해 이날 오전 7시 17분쯤 큰 불길을 잡았다. 현재 불씨는 모두 꺼졌지만, 오피스텔 일대에 연기가 자욱한 상황이어서 배연 작업이 진행되고 있다.

이 불로 오피스텔에 거주하는 주민 등 15명이 연기를 마셔 병원에 이송되고, 100여명은 대피했다. 화재 진화에 나선 소방대원 1명도 손가락 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌다. 다행히 이들은 모두 생명에 지장은 없는 것으로 파악됐다.

불은 지하 2층 주차장에 주차해 있던 국산 전기자동차에서 발생한 것으로 확인됐다. 화재는 전기차에만 불이 났으며, 인근 주차 차량과 건물로는 옮겨붙지 않은 것으로 파악됐다. 소방당국은 전기차가 충전 중이었는지, 단순 주차 중이었던지를 확인하고 있다.

경찰과 소방당국은 화재 당시 폭발음과 함께 불이 났다는 목격자 증언 등을 토대로 정확한 화재 원인과 재산 피해 금액 등을 조사할 계획이다.