국립백두대간수목원 1호 신품종…털부처꽃 ‘백두분홍’ 품종보호권 획득

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원(이사장 심상택)은 산림신품종 털부처꽃 ‘백두분홍’이 품종보호권을 획득했다고 28일 밝혔다.

국립백두대간수목원은 지난 2022년 6월 털부처꽃 ‘백두분홍’(Lythrum salicaria ‘Baekdubunhong’)을 국립산림품종관리센터를 통해 신품종으로 출원했다.

‘백두분홍’은 자생원종인 털부처꽃에 비해 꽃이 연한 분홍색을 띠는 것이 특징이다. 특이형질을 지닌 털부처꽃은 지난 2019년 국립백두대간수목원 전시원 내 암석원에서 처음 발견된 바 있다.

이에 따라 국립백두대간수목원은 지난 2019년~2021년까지 2년간 조직배양과 삽목을 통한 증식으로 동일한 형질이 유지되는 것을 확인한 후 ‘백두분홍’의 명칭으로 품종 출원했으며, 국립산림품종관리센터에서 2년간의 재배심사를 거쳐 품종보호가 최종 결정됐다.

‘백두분홍’은 식물 신품종보호법에 따라 품종의 명칭, 신규성, 구별성, 균일성, 안정성 5가지 항목을 모두 인정받았으며 오는 2026년부터 국립백두대간수목원 가든샵에서 구매할 수 있다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “털부처꽃 ‘백두분홍’의 품종보호권 획득은 자생식물을 활용한 국내육성 품종개발로 글로벌 식물산업에서의 경쟁력 확보와 자생식물 시장 활성화를 위해 한 발 나선 결과” 라며 “새로운 자생식물 품종에 대한 적극적인 관심을 바란다”고 전했다.