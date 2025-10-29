국내 금융그룹 중 유일하게 공식 면담 협력팀 구성해 실질적 협력 강화하기로

[헤럴드경제=김은희 기자] 임종룡 우리금융그룹 회장이 지난 27일 일랑 고우드파잉 미주개발은행(IDB) 총재와 만나 글로벌 금융협력 강화와 미래지향적 투자 확대 방안을 논의했다.

29일 우리금융에 따르면 임 회장은 이날 서울 중구 본사에서 한국의 IDB 가입 20주년을 기념해 방한한 고우드파잉 총재 일행과 면담했다. 고우드파잉 총재와 공식 면담을 가진 것은 국내 금융그룹 중 우리금융이 유일하다.

IDB는 중남미 지역 경제·사회 개발을 위해 1959년 설립된 다자 개발은행으로 총 48개국을 회원으로 두고 있다.

양측은 ▷ESG(환경·사회·지배구조) 및 녹색금융 협력 ▷무역금융지원 프로그램(TFFP) 참여 ▷우리금융의 중남미 진출 지원 등 3대 의제를 중심으로 심도 있는 의견을 나눴다.

먼저 IDB는 중남미 인프라 및 녹색금융을 위한 공동대출 프로그램 참여를 제안했다. 우리금융은 이 제안을 ESG 금융 진출 모델로 발전시키는 방안을 검토하기로 했다.

IDB 보증이 제공되는 무역금융지원 프로그램(TFFP) 가입을 통해 한국과 중남미 간 무역금융을 지원하는 방안도 협의했다. 우리금융은 TFFP 참여를 적극 검토하고, IDB와 함께 중남미 IB(기업금융) 사업 및 ESG 기반 금융협력을 확대할 방침이다.

임 회장은 “IDB는 우리금융의 글로벌 협력 네트워크를 확장하기 위한 중요한 파트너”라며 “현재 브라질법인과 뉴욕·LA지점을 통해 중남미 지역에 활발히 투자 중이다. ESG·무역금융·IB 등 다양한 분야에서 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

고우드파잉 총재는 “우리금융은 아시아 금융시장에서 신뢰할 수 있는 주요 파트너”라며 “IDB의 전문성과 네트워크를 바탕으로 ESG·IB·글로벌 금융 등 다양한 분야에서 협력을 기대한다”고 화답했다.

우리금융은 이번 면담을 계기로 IDB와 협력팀을 구성하는 등 실질적 협력체계를 구축할 계획이다. 이를 바탕으로 글로벌 투자 및 금융지원을 확대해 국제 금융시장에서의 입지를 한층 강화할 방침이다.