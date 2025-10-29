2026년 스포츠 대축제의 해 맞아 K-스포츠의 역사·저력·위상 조명

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 동계올림픽과 월드컵, 아시안게임이 열리는 스포츠 대축제의 해인 2026년을 앞두고 ‘2026 다시 뛰는 K-스포츠’ 영상을 공개했다고 29일 밝혔다.

KB금융은 K-스포츠의 역사와 저력을 조명하고 그 위상을 널리 알리고자 이번 영상을 제작했다. 서경덕 성신여대 교수와 함께 기획했으며 스포츠 캐스터 배성재가 내레이션에 참여했다.

영상은 105년의 스포츠 역사 속에서 세계 4대 스포츠 대회(하계∙동계 올림픽, 월드컵, 세계육상선수권대회)를 모두 개최하며 스포츠 강국으로 자리매김해 온 한국 스포츠의 역사를 보여준다.

1936년 베를린 올림픽 마라톤 우승자 손기정 선수가 89년 만에 잃어버린 이름과 국적을 되찾으며 한국 스포츠의 역사를 바로 세웠던 이야기를 시작으로 K-스포츠 스타의 탄생을 조명한다. 1978년 유럽 축구계에 ‘차붐 신드롬’을 일으킨 차범근, 최초의 메이저리거 박찬호와 1호 프리미어리거 박지성, 피겨 여왕 김연아 등의 활약을 소개한다.

배성재 캐스터는 “이번 영상을 통해 K-스포츠의 저력과 우수성을 더 많은 대중에게 알릴 수 있어 뜻깊었다”고 전했다.

KB금융은 수영, 기계체조, 육상과 쇼트트랙, 피겨 스케이팅 등 동·하계 기초종목과 골프, 농구, 배구, 사격 등 다양한 스포츠 종목을 후원하고 있다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 선수들이 운동에 전념할 수 있는 기회와 환경을 제공하고 스포츠의 근간인 기초 종목과 비인기 종목의 유망주 발굴하는 등 따뜻한 파트너십을 이어갈 예정”이라고 말했다.