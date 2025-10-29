[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 다음달 3일부터 2026학년도 유아 모집을 ‘유보통합포털(유치원입학)’을 통해 진행한다고 29일 밝혔다.

유보통합포털은 유치원 입학과 어린이집 입소 서비스를 통합한 시스템으로, 학부모가 자녀의 교육․보육 기관을 한눈에 확인하고 간편하게 신청할 수 있다.

학부모는 모집 유형별(우선·일반·추가)로 최대 3개 기관까지 지원할 수 있으며 선발은 무작위 추첨 방식으로 공정하게 진행된다.

회원가입은 상시 가능하며 오는 31일 오후 6시부터 유치원별 모집 요강 열람이 가능하다. 접수는 포털 개통과 동시에 시작되며 PC와 모바일 기기를 통해 신청할 수 있다.

2026학년도부터는 공동인증서 없이 간편인증만으로 회원가입, 접수, 발표, 등록 등 전 과정을 이용할 수 있어 접근성이 향상됐다.

하지만 우선 모집 대상자(법정저소득층, 국가보훈대상자, 북한이탈주민)는 공동인증서 또는 금융인증서 등록이 필수다.

온라인 이용이 어려운 보호자는 모집 요강 확인 후 유치원을 직접 방문해 현장 접수할 수 있으며 온라인 접수와 현장 접수 간 교차지원도 가능하다.

또 쌍생아․다자녀․다문화 가정 등 우선순위 기준은 유치원별 모집계획에 따라 상이하다. 반드시 해당 유치원의 모집 요강을 사전 확인해야 한다.

입학 관련 문의는 해당 유치원으로, 시스템 이용 문의는 에듀콜센터로 하면 된다.

임종식 경북교육감은 “학부모가 더욱 편리하고 안정적으로 유치원 입학을 준비할 수 있도록 시스템을 지속 개선하고 있다”며 “유치원 입학이 공정하고 투명하게 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.