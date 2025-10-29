[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]비수도권 유일의 인쇄출판 분야 산업단지인 ‘대구출판산업단지’가 ‘대구인쇄출판밸리’로 명칭을 바꾸고 새 출발한다.

29일 대구시에 따르면 대구시는 ‘대구출판산업단지’의 명칭을 ‘대구인쇄출판밸리’로 변경하고 오는 30일부터 새로운 명칭을 공식 사용한다.

이 명칭 변경은 산업단지의 경쟁력 강화와 대외 인지도 제고를 목표로 하며 지식서비스 문화콘텐츠 산업 집적지로서의 미래 비전을 담고 있다.

‘대구인쇄출판밸리’는 달서구 장기동·장동·월성동 일대에 2013년 준공된 산업단지로, 현재 122개 업체에 959명이 종사하고 있다.

주요 업종은 인쇄업(84%), 출판업(4%), 컴퓨터·소프트웨어(9%), 기타(3%) 등으로 구성돼 있다.

이번 명칭 변경은 산업단지의 정식 명칭(대구출판산업단지)과 2012년 제정된 브랜드 명칭(대구출판인쇄정보밸리)이 혼용되며 발생한 혼란을 해소하고, 입주기업과 이용자들이 직관적이고 통일된 명칭을 사용하도록 하기 위한 조치다.

특히 입주기업 협의체인 ‘대구출판인쇄산업단지협의회’ 요청과 입주기업 87%의 동의(122개사 중 106개사)를 바탕으로, 관련 산업육성 부서와 성서산업단지관리공단 의견을 종합해 ‘정보’ 용어를 삭제하고 ‘인쇄출판’으로 명칭을 조정했다.

또 지식서비스의 중심지와 복합시설을 의미하는 ‘밸리(Valley)’ 개념을 반영해 창의적인 문화산업 클러스터 이미지를 강조했다.

기존 명칭이 2차산업 중심의 이미지가 강했다면 ‘대구인쇄출판밸리’는 디지털전환(DX)과 특화 출판산업 육성 등 고부가가치 지식기반산업으로의 전환과 창의적 산업생태계 조성 의지를 적극 담고 있다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “이번 명칭 변경으노 대구인쇄출판밸리가 새로운 명칭을 통해 경쟁력 있는 지식기반산업 거점으로서 재도약하는 전환점이 되길 기대한다”고 말했다.