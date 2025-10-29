공사 39기 합동군사대학교 총장 등 역임 전작권전환추진단 근무 경험 고려한 듯

[헤럴드경제=신대원 기자] 김홍철(예비역 공군 준장) 전 합동군사대학교 총장이 국방부 국방정책실장으로 발탁됐다.

국방부는 29일부로 김 전 총장을 국방정책실장에 신규 임용했다고 밝혔다.

국방정책실장은 중·장기 국방정책을 비롯해 국방 외교·협력, 국방 교육훈련 정책 등을 총괄·조정하는 자리다.

김 신임 국방정책실장은 공사 39기로 임관한 뒤 미국 플로리다주립대에서 정치학 박사 학위를 받았으며 합동군사대학교 총장, 공군 제3훈련 비행단장, 합참 전작권전환추진단 부단장 등 주요 보직을 두루 역임했다.

국방정책은 물론 군사작전과 교육훈련 등 국방분야 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 식견을 갖고 있다는 평가다.

김 신임 국방정책실장은 이재명 정부가 임기 내 추진 중인 한미 전시작전통제권(전작권) 전환을 염두에 둔 인사로 보인다.

이와 관련 국방부는 “전작권전환추진단 근무경험 등을 통해 한미동맹 기반 전방위적 억제능력을 바탕으로 전작권 전환 등 국정과제를 원활하게 추진할 최적임자”라고 설명했다.