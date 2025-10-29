MBTI 검사 소재로 스페셜티 쉽게 이해하게 제작 ‘너 T야?’ 밈 활용…공개 5일 만에 조회 200만회↑

[헤럴드경제=강승연 기자] 삼양그룹은 공식 유튜브 채널을 통해 신규 기업광고 ‘보통T가 아니다 스페셜티다’편을 공개해 5일 만에 조회수 200만회를 넘어섰다고 29일 밝혔다.

이번 기업광고는 MBTI 성격유형검사를 소재로 삼아 삼양그룹의 스페셜티(Specialty·고기능성) 사업을 대중에게 이해하기 쉽게 알리고자 제작됐다.

특히 MBTI 유형 중 감정적 공감이 필요한 상황에서도 논리적인 답변만 하는 사고형(T)의 사람에게 ‘너 T야?’라고 묻는 밈과 스페셜티(T)의 발음을 엮은 언어유희를 활용했다.

광고 영상은 배우 박정민이 T 성향의 남자친구로 등장해 스페셜티 소재의 우수성을 근거로 들면서 공감과 위로를 원하는 여자친구의 요구를 조목조목 반박하는 상황들로 구성됐다.

이번 광고는 삼양그룹 공식 유튜브 채널과 인스타그램을 비롯한 SNS(사회관계망서비스)와 온라인 포털사이트, 온라인 동영상서비스(OTT) 플랫폼에서도 만나볼 수 있다.

앞서 삼양그룹은 지난 6월 배우 박정민을 광고 모델로 발탁, 이름이 유사한 타사와 헷갈리는 오인지 현상을 직설적인 화법으로 풀어낸 기업광고를 선보여 누적 조회수 2000만회에 육박한 바 있다.

이수범 삼양홀딩스 HRC장은 “앞으로도 다양한 미디어를 통해 삼양그룹과 사업에 대해 알리는 활동들을 계속 전개할 것”이라고 말했다.