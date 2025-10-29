‘양자 인터넷 공동 연구개발 및 기술 협력’ MOU 미래 통신산업 기반 차세대 통신 기술 경쟁력 확보

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 KT와 손잡고 미래 통신산업의 기반으로 주목받는 ‘양자 인터넷 통신’ 분야 공동 연구개발을 추진한다. 초(超)보안 능력으로 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

LG전자는 최근 서울 서초구 KT우면연구센터에서 제영호 LG전자 C&M표준연구소장, 이종식 KT 미래네트워크연구소장 등 양사 관계자가 참석한 가운데 ‘양자 인터넷 공동 연구개발 및 기술 협력’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 ▷양자 직접 통신 기반 초보안 네트워크 구축 ▷양자 중계기 및 네트워크 요소기술 개발 ▷검증 및 실증환경 구축 ▷국내외 표준화 대응 및 생태계 조성 등을 공동 추진한다.

인공지능(AI), 로봇 등 첨단 기술이 급속도로 발전하면서 통신 보안의 중요성이 높아지는 가운데, 양자 직접 통신(QDC·Quantum Direct Communication)의 초(超)보안 능력을 앞세워 차세대 통신 기술 경쟁력 확보에 속도를 낸다는 전략이다.

양자 직접 통신이란 큐빗(Qubit)과 같은 양자 정보를 이용해 데이터를 주고받는 기술로, 기존 통신 대비 획기적으로 높은 수준의 보안성을 제공한다. 전송 중 해킹이나 감청 시도가 있을 경우 양자 상태가 즉시 붕괴돼 정보 탈취를 원천 차단하는 ‘초보안 통신’으로 평가된다.

이 기술은 AI 홈, 로봇 기반 스마트팩토리, 자율주행차 등 사람과 기계 간 통신이 필수적인 미래 융복합 서비스 전반에 적용될 수 있다. LG전자와 KT는 이번 협력을 통해 보안성이 강화된 차세대 네트워크 기술을 확보, 양자 통신 생태계 조성에도 기여할 계획이다.

LG전자는 통신 분야의 축적된 기술 역량을 기반으로 양자 인터넷 핵심 기술개발을 주도하며, KT는 유·무선 양자 암호키 분배(QKD) 기술과 실증 경험을 바탕으로 양자 인터넷 원천기술 개발 및 시스템 구현을 담당한다. 양사는 지난해 6G 기술 연구 협력에 이어 이번 양자 인터넷 통신 공동개발을 통해 국내 양자 기술 생태계 확장과 민·관·학 협력 강화, 기술 표준화에도 나선다.

이종식 KT 미래네트워크연구소장은 “LG전자와의 협력을 통해 양자 인터넷 원천기술 확보와 실증 역량을 강화할 것”이라며 “양자 인터넷 구현을 통해 미래 네트워크 기술의 방향성을 제시하겠다”고 말했다.

제영호 LG전자 CTO부문 C&M표준연구소장은 “양자 인터넷 통신은 미래 통신산업의 기반이 될 핵심 기술”이라며 “이번 협력을 통해 기술 현실화에 한 걸음 더 다가서고, 글로벌 시장에서도 선도적인 기술 경쟁력을 확보하겠다”고 밝혔다.