AI 경쟁서 美가 中에 뒤쳐질 가능성 묻자 “예” “세계 AI 연구자 절반이 중국인” “미국이 전 세계 개발자 이끌고 나가야”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 미국이 인공지능(AI) 경쟁에서 중국에 따라잡히지 않으려면 중국 인재를 받아들여야 한다고 주장했다. 이는 트럼프 2기 행정부의 반(反) 이민 정책 기조와 다소 상충되는 견해다.

황 CEO는 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 월터 E. 워싱턴컨벤션센터에서 열린 개발자행사(GTC)에서 “미국이 AI 경쟁에서 중국에 뒤처질 가능성이 있느냐”는 취재진의 질문에 “그 대답은 분명히 ‘예(yes)’이다”라며 경계심을 표했다. 그는 “산업, 특히 기술 산업은 과학자, 연구자 등 사람으로부터 시작되는데 전 세계 AI 연구자의 50%는 중국인이다”라고 지적했다. 그는 덧붙여 미국 내에 있는 AI 관련 연구시설에도 중국인들이 상당히 많이 일하고 있다고 말했다.

대만에서 태어나 9살때 미국으로 이주한 그는 “저와 같은 이민자들이 교육받고 경력을 쌓고 삶을 꾸리기 위해 오고 싶어 하는 나라로 남는 것이 매우 중요하다”며 이른바 ‘아메리칸드림’을 미국의 핵심 경쟁력으로 꼽았다.

이어 그는 “세계 AI 연구자의 절반을 미국이 잃게 만드는 정책은 장기적으로 유익하지 않고 오히려 우리에게 해롭다”면서 “미국이 전 세계 개발자를 이끌고 주도하는 결과를 향해 나아가야 한다”고 강조했다. 그는 “트럼프 대통령이 우리가 해결책을 찾을 수 있도록 도와주길 원한다”며 “다만 우리는 지금 어색한 지점에 있다”고 말했다.

이는 트럼프 행정부의 반(反) 이민 정책 기조와 다소 어긋나는 지점이다. 트럼프 행정부는 무장한 이민세관단속국(ICE) 요원들을 동원해 광범위한 불법 이민자 단속을 벌이고 있고, 최근에는 H-1B 비자 수수료를 단숨에 100배 올리기도 했다. H-1B 비자는 주로 과학, 기술 등 이공계 인재들이 미국에서 연구하거나 취업할 때 발급받는 비자인데, 수수료가 기존 1000달러(140만원)에서 10만달러(약 1억4000만원)로 높아지면서 기술 스타트업은 해외에서 개발자를 구할 수 없다는 비판이 나오기도 했다.

이날 취재진과의 질의응답 자리에 동석한 크리스 라이트 에너지부 장관은 “‘아메리칸드림’ 개념에 대해 전적으로 동의한다”고 호응했다. 라이트 장관은 “중국과 관련된 문제라고 할 때 문제가 되는 것은 중국인이 아니라 (중국) 정부와 그 정책”이라며 “우리가 통제할 수 있는 것은 바로 이곳에서의 (AI) 발전”이라 강조했다.

그는 트럼프 미국 대통령이 기존의 에너지 감축 정책을 거슬러 에너지 증대 정책을 편 사실을 언급하면서 “이는 트럼프 대통령의 리더십이기도 하다”며 “말도 안 되는 정책을 없애고 상식을 되찾으며 혁신과 기업가 정신, 위험 감수를 보상하는 문화를 조성해야 전 세계 기술 리더와 비즈니스 리더가 계속해서 우리(미국)를 찾게 된다”고 강조했다.