앱 내 ‘오늘출발’ 상품 모아보기 기능 신설 4만종 상품 우선 적용…시범운영 만족도↑

[헤럴드경제=강승연 기자] 패션 플랫폼 W컨셉이 결제 당일 발송하는 ‘오늘출발’ 서비스를 도입한다고 29일 밝혔다.

적용 대상은 일부 디자이너 브랜드 및 글로벌 브랜드, PB(자체브랜드) 등 상품 4만여종이다. 파트너사와 협의해 연말까지 대상 품목을 확대할 예정이다. 앱에 ‘오늘출발 상품 모아보기’ 기능을 신설, 평일 기준으로 당일 바로 출고되는 상품을 확인할 수 있다.

지난 3월부터 오늘출발 서비스를 시범 운영한 결과, 10월 기준 오늘출발 상품 일일 주문 비중은 20%까지 높아졌다. 파트너사에 배송 관련 CS 문의도 감소해 고객과 입점사 모두 배송 만족도가 크게 높아진 것으로 분석된다.

W컨셉 배송 체계는 크게 파트너사에서 자체적으로 택배사를 이용해 상품을 발송하는 ‘일반배송’, 미리 약속된 날짜에 배송을 시작하는 ‘예약배송’으로 나뉜다. 이번 오늘출발 서비스는 일반배송에서 당일 발송 서비스를 강화한 것이다.

이수정 W컨셉 비즈 서포트팀장은 “빠른 배송 테스트 결과 주문량이 증가하면서 파트너사 매출이 늘어나고, 배송 관련 고객 문의도 감소하는 효과가 나타났다”며 “배송 경쟁력을 고도화하고, 대상 상품도 확대해 고객 편의를 높일 것”이라고 말했다.