뮤지컬 배우들과 영상 공개…초대형 트리 설치

[헤럴드경제=신현주 기자] 신세계가 뮤지컬을 주제로 한 홀리데이 캠페인을 연다고 29일 밝혔다.

신세계는 다음 달 3일 CJ ENM과 함께 ‘뮤지컬 원더랜드’ 예고 영상을 신세계스퀘어에서 공개한다. 오는 12월에는 강홍석, 신재범, 김준수, 장민제 등 국내 뮤지컬 배우들의 모습을 담은 본영상을 선보인다.

신세계는 ‘연말이 주는 행복’이라는 메시지를 전달하고자 CJ ENM과 함께 이번 캠페인을 준비했다.

뮤지컬을 콘셉트로 한 굿즈와 디저트도 판매한다. 다음 달 1∼16일 신세계백화점 강남점에서 ‘씨뮤 산타즈의 선물공장’ 팝업스토어(임시 매장)를 운영한다. 현장에는 뮤지컬 무대와 장면으로 연출한 포토존이 마련되고 협업 상품을 판매한다.

캠페인 기간 뮤지컬 킹키부츠와 비틀쥬스 배우들이 신세계 강남점을 깜짝 방문할 예정이다.

‘서울의 연말’을 대표하는 신세계스퀘어의 크리스마스 영상은 다음 달 7일 볼 수 있다. 영상의 주제는 ‘시간을 잇는 마법의 세계’다. 캐릭터 ‘푸빌라’가 관객을 맞는 모습과 거대한 선물 상자, 화려한 불꽃놀이 등을 연출했다.

신세계백화점 실내는 포토존과 대형 트리 등으로 채워진다. 강남점 1층에 대형 ‘트리 로드’가 마련된다. 하우스 오브 신세계는 ‘금빛 은하수’를 떠올리게 하는 공간으로 연출된다. 대전신세계 아트&사이언스 1층에는 8m짜리 초대형 트리가 들어설 예정이다.