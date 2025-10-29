멕켈란·발베니 등 최대 20% 할인 L와인 2병 이상 사면 병당 4990원

[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데마트·슈퍼는 오는 30일부터 다음 달 12일까지 1000여종의 주류를 할인 판매하는 ‘주주(宙酒)총회’를 연다고 29일 밝혔다.

‘주주총회’는 롯데마트·슈퍼가 상·하반기 한 차례씩 연 2회 여는 연중 최대 주류 할인 행사다. 이번엔 ‘땡큐절’과 연계해 역대 최대 규모로 진행된다. 와인·맥주·하이볼 등 전 주종에 걸쳐 합리적인 가격의 행사 상품을 선보인다.

위스키에서는 ‘멕켈란’, ‘발베니’ ‘글렌모렌지’ 등 대표 싱글몰트 위스키를 최대 20% 할인한다. 온라인 채널인 ‘롯데온 보틀샵’에서는 히비키 하모니, 야마자키 DR 등 인기 프리미엄 위스키를 일자별로 한정 판매한다.

와인 중에는 롯데의 가성비 와인 브랜드인 ‘L와인’ 3종을 2병 이상 구매 시 병당 4990원에 판매한다. 연말 모임 시즌을 겨냥해 와인, 샴페인 묶음 구성과 ‘그랑웨일 블렌디드 스카치 위스키(1.75ℓ)’, ‘스모 사케(1.8ℓ) 등 대용량 상품도 준비했다.

전 점포에서 행사 카드로 와인을 30만원 이상 구매한 고객에게는 4만원을 추가로 할인하는 혜택도 있다.

김웅 롯데마트·슈퍼 주류팀장은 “홈술 문화의 확산으로 주류 소비가 세분된 만큼, 다양한 고객 취향을 만족시킬 수 있도록 프리미엄부터 실속형까지 폭넓은 라인업을 준비했다”며 “고객에게 즐겁고 합리적인 선택의 기회를 제공하겠다”고 말했다.