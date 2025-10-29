[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시의회는 28일 본회의장에서 신현국 문경시장과 집행부 관계 공무원 등이 참석한 가운데 다음달 5일까지 일정으로 제288회 임시회를 개회했다.

이번 임시회는 2026년 본예산 관련 시정에 관한 보고와 황재용 의원이 대표 발의한 ‘문경시 위생업소 지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 등 의원발의 조례안 7건과 문경시장이 제출한 ‘문경시 홍보대사 운영에 관한 조례안’ 등 4건을 상임위원회 예비심사를 거쳐 오는 11일 5일 최종 의결할 예정이다.

이날 개회식 직후 황재용 의원은 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 빠르게 진행되고 있는 초고령화사회에 노인을 부양의 대상이 아닌 함께 살아가는 시민으로 존중하고 지속가능한 문경시를 만들기 위한 ‘실버타운 조성을 제안’했다.

또 신성호 의원은 ‘우리 문경시 대표 특산물인 문경오미자에 대한 재배면적 확대와 수출다변화를 위한 대책 마련’을 촉구했으며 고상범 의원은 문경 도로 곳곳의 교통량 점검 시스템을 구축하고 교통량 데이터를 기반으로 ‘교통 신호체계의 효율화와 지능형 교통체계 도입’을 역설했다.

더불어 김영숙 의원은 문경새재길 못지 않은 ‘점촌시내 맨발걷기 산책로 정비와 돈달산 둘레길 조성’을 제안했다.

특히 제1차 본회의에서는 37억원의 시비가 투입된 관광용 테마열차 사업의 납품 차량에 용접 불량 등 다수의 제작 하자와 구조적 결함이 발생 되었고 하자보수를 위해 제작사에 있어야 할 차량의 절반 이상이 인근지역 상주 주택가에 방치되고 있는 초유의 사태까지 발생한 것에 대해 사업의 계획부터 입찰, 제작, 검수, 납품의 전체 단계에 걸쳐 총체적인 부실에 대한 책임을 묻기 위해 ‘문경시 관광용 테마열차 및 궤도설비 물품 제작·구매에 대한 공익감사 청구의 건’을 의결했다.

이와 별도로 ‘문경시 관광용 테마열차 사업 부실에 대한 진상규명과 재발 방지를 위한 결의문’을 채택해 집행부로 하여금 제작사 등에 대한 고의·과실 여부를 명확이 규명해 손해배상 청구 등 민·형사상 법적 조치를 취할 것을 촉구했다.

이정걸 의장은 개회사에서 “관광용 테마열차와 같이 막대한 예산이 투입된 사업에서 제작품의 기본적인 품질관리조차 이뤄지지 않은 점은 절대 있을 수 없는 일“이라며 ”집행부에서는 이와 같은 사례가 또다시 발생하지 않도록 사업의 계획단계부터 철저한 검토와 관리·감독을 할 것”을 당부했다.