72개 협력사·200여명 참석 우수 협력사에 상장·상금 수여

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대오토에버(대표이사 김윤구)가 지난 28일 ‘2025 현대오토에버 파트너스 데이’를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 행사에는 현대오토에버와 동반성장 협약을 맺은 72개 협력사와 현대오토에버 관계자 등 200여 명이 참석했다. ‘파트너스 데이’는 현대오토에버가 협력사와 상생 경영의 추진 방향을 공유하는 자리로, 2018년부터 파트너스 데이가 진행되고 있다.

현대오토에버는 올해 당사의 다양한 동반성장 활동에 적극적으로 참여한 3개 협력사 ▷매스코 ▷소프트자이온 ▷위버시스템즈에 상장과 상금을 지급했다. 이어 ‘뇌과학자가 바라보는 AI 시대의 미래’ 강연을 마련해 협력사들과 AI(인공지능) 시대를 전망하기도 했다. 행사 말미에는 행사 참여자들이 파트너십을 강화할 수 있도록 네트워킹 시간도 진행됐다.

현대오토에버는 협력사의 지속 가능한 성장을 위해 다양한 동반성장협약 프로그램을 운영하고 있다. 협력사별 맞춤형 경영 컨설팅, 협력사의 인력 채용·교육 등을 지원한다. 또한, 하도급거래 납품대금의 현금성 지급률을 100%로 유지하며 협력사의 안정적인 사업 운영을 돕는다.

현대오토에버는 동반성장위원회가 주관하는 ‘협력사 ESG 지원사업’에도 5년째 참여하고 있다. 이 사업을 통해 협력사의 ESG 경영 역량 강화에 힘쓰고 있다. 동반성장위원회에 따르면 지난 4년간 현대오토에버가 지원한 89개 협력사의 ESG 지표 준수율은 평균 44.0%에서 87.9%로 43.9%포인트 상승했다.

현대오토에버는 지난해 동반성장위원회가 발표한 ‘동반성장지수 평가’에서 다섯 등급 구간 중 최고 등급인 ‘최우수’를 받기도 했다.

이세희 현대오토에버 경영지원사업부장(전무)은 “협력사와 신뢰 구축을 기반으로, 함께 성장할 수 있는 상생 경영을 지속 실천해 나가겠다”고 강조했다.