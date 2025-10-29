[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]최태림 경북도의회 의원(의성, 국민의힘)이 28일 국회의원회관에서 열린 (사)한국유권자중앙회 ‘2025 지방자치 의정대상’ 수상자로 선정됐다.

(사)한국유권자중앙회와 함께하는 포럼이 공동 주최하는 ‘지방자치 의정대상’은 유권자의 시각에서 한 해 동안 의정활동을 펼치며 지방자치 발전에 헌신한 전국 지방의회 의원들을 심사해 수여하는 상이다.

최 의원은 제12대 경북도의회 의원(기획경제위원회, 전반기 행정보건복지위원장)으로 재임하며 도민의 삶과 직결되는 현안을 해결하고 미래지향적 정책을 제시하는 등 지방자치 분야에서 탁월한 성과를 인정받았다.

최 의원은 ‘경북도 인공지능 윤리기반 조성에 관한 조례안’을 대표 발의해 AI 기술 부작용 예방과 도민 권익 보호를 위한 선제적 기틀을 마련했다.

또 ‘경북도 농공단지 활성화 지원에 관한 조례’ 전부 개정안을 대표 발의해 산불 피해 및 노후 농공단지의 실질적 지원 근거를 마련하는 등 민생 입법 활동에 앞장섰다.

더불어 제356회 도정질문을 통해 경북 초대형 산불 발생 시 고령층 대피 시스템의 미비점과 문화유산 복구 대책의 부재를 날카롭게 지적하고 실질적인 대안을 촉구했다.

동시에 대구경북통합신공항 의성 화물터미널 동시 개항 등 핵심 현안의 차질 없는 이행을 강력히 촉구하는 등 현장 중심의 의정활동을 펼친 공로를 높이 인정받았다.

최태림 도의원은 수상소감을 통해 “이 상 수상은 동료 의원님들과 아낌없는 지지를 보내주신 경북도민 여러분 덕분”이라며 “앞으로도 초심을 잃지 않고 더 낮은 자세로 도민과 소통하겠다”고 말했다.