[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]이철우 경북지사는 28일 경주 화랑마을에서 열린 APEC CEO SUMMIT 공식 환영 만찬에 참석했다.

이날 환영 만찬은 대한상공회의소 최태원 회장이 주관한 만찬으로, CEO SUMMIT에 참가한 세계적 기업 CEO 등 1000여명 정도의 인사가 참석했다.

이철우 지사는 이날 환영 만찬에 개최 도시를 관할 하는 단체장 자격으로 참석해 ‘다 함께 잘사는 세상’을 만들자고 건배사를 제안했다.

이 지사는 국가 간 성장 격차, 계층 격차, 세대 간 격차를 극복하고 미래 인류를 위한 화합의 장이 이번 APEC CEO SUMMIT을 통해 만들어지기를 기원했다.

특히 대한민국 성장의 역사는 기업인들의 도전과 혁신이 있었기 때문이라고 언급해 이번 APEC CEO SUMMIT의 의미를 다시 한번 강조했다.

이 지사의 비즈니스 행보는 이날 일정으로도 드러났다.

이날 오후에 이 지사는 경주 엑스포대공원에 있는 APEC 경제전시관(K-비즈니스 스퀘어)에서 최태원 SK회장, 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO, 사이먼 밀러 메타(Meta) 부사장과 만났다.

이 지사는 국내외 CEO들과 함께 대한민국산업역사관, K-문화체험관, 기업비즈니스관 등을 둘러보며 최근 경영환경에 관한 이야기를 나누는 등 글로벌 세일즈 활동을 펼쳤다.

경북도는 본격적으로 시작한 APEC 기간에 비즈니스 행보를 이어갈 예정이다.

경북도는 글로벌 경제행사인 경주 APEC에서 글로벌 AI기업과 협력사업을 확대하고 해외 각국 지방정부와도 에너지, AI 협력 방안을 논의하는 등 비즈니스 활동을 이어간다는 계획이다.

이철우 경북지사는 “이번 경주 APEC은 세상 모두가 다 함께 잘사는 세상을 만드는 시작점”이라며 “기업이 세상을 행복하게 만드는데 경북도가 함께 하겠다”고 말했다.