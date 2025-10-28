서울시 최초 미동의 정신사례 평가 체계 마련‧운영... 서울형 집중사례관리 사업 전문성 등 높은 평가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 2025년 서울시 정신건강사업 평가에서 우수기관으로 선정됐다.

지역 내 정신건강 예방과 중증 정신질환자 관리에 적극적으로 대응한 데 따른 결과다.

구는 미동의 정신(의심)사례 평가, 중증 정신질환자 대상 서울형 집중사례관리(ICM), 재난 심리지원 등 모든 평가 영역에서 높은 점수를 받았다.

특히 서울시 최초로 미동의 정신(의심)사례 평가 체계를 마련‧운영한 점과 중증 정신질환자를 위한 서울형 집중 사례관리(ICM) 사업을 전문적으로 진행한 데 대해 평가단으로부터 그 공로를 인정받았다.

오언석 도봉구청장은 “이번 수상은 도봉구민의 정신건강 회복과 성장을 위해 도봉구보건소와 정신건강복지센터가 노력해온 결과”라며 “앞으로도 구민이 정신적으로 건강한 삶을 영위할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

도봉구정신건강복지센터는 2006년 개소 이래 지역주민의 정신건강 증진과 자살예방을 위한 다양한 사업을 펼쳐왔다. 2018년부터는 도봉구보건소에서 직접 운영하며 아동·청소년 정신건강 증진, 자살예방 사업 등을 집중적으로 추진하고 있다. 정신건강상담, 자살예방교육, 치료·자원 연계 등 다각적인 지원은 지역 내 정신건강 안전망을 강화하고 있다.