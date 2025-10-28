다저스, 6시간 39분 접전 끝 토론토에 6-5 승 18회말 선두타자 프리먼 홈런으로 혈투 마침표 WS 2승1패로 앞서…오타니, 29일 선발 예고

[헤럴드경제=조범자 기자] LA 다저스가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS) 3차전에서 연장 18회까지 가는 혈투 끝에 프레디 프리먼의 끝내기 홈런으로 귀중한 승리를 따냈다. 다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이는 또한번 만화같은 기록 행진으로 팀 승리에 큰 힘을 보탰다.

다저스는 28일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 2025 MLB 포스트시즌 토론토 블루제이스와 7전4승제의 WS 3차전에서 6-5로 승리했다.

1차전을 내줬던 다저스는 2, 3차전을 내리 이기며 시리즈 전적 2승 1패로 앞서갔다.

18이닝, 6시간 39분의 대혈투였다. 지난 2018년 보스턴 레드삭스와 WS 3차전에서 18이닝 혈투를 벌여 월드시리즈 최장 이닝 기록을 남겼던 다저스는 7년 만에 상대만 바꿔 타이기록을 세웠다.

오타니는 눈부신 기록의 주인공이었고, 프리먼은 기나긴 혈투의 마침표를 찍는 주역이 됐다.

다저스 1번 지명 타자로 나선 오타니는 이날 9타석 4타수 4안타(홈런 2개, 2루타 2개) 3타점 3득점에 볼넷 5개로 9출루 경기를 펼쳤다.

볼넷 5개 중 4개는 고의 볼넷이었다. 나머지 하나도 스트레이트 볼넷으로 사실상 고의 볼넷과 다름없었다. 한 경기에서 고의사구 4개는 포스트시즌 최초 기록이다.

또 한 경기 9차례 출루는 포스트시즌 최다 신기록이며, 정규시즌을 포함하면 타이기록이다.

오타니가 초반 홈런 2개를 포함해 장타만 4방을 터트리자 토론토 벤치는 경기 후반부터 아예 상대하지 않고 1루로 보내면서 한 경기 9출루라는 기록이 탄생했다.

오타니는 바로 다음 날인 29일 4차전 선발 투수로 마운드에 오른다.

오타니는 “가장 중요한 건 우리가 이겼다는 것이다. 오늘 내가 해낸 일들은 경기의 일부일 뿐이다”며 “이젠 다음 경기를 준비할 때”라고 차분히 말했다. 그러면서 “가능한 한 빨리 자고 내일 경기를 준비하고 싶다”고 말했다.

5-5로 지루한 행진을 펼치던 양팀의 균형은 연장 18회말 다저스가 깼다.

선두 타자로 등장한 프리먼은 토론토 9번째 투수 브렌던 리틀의 싱커를 공략해 가운데 펜스를 넘어가는 끝내기 솔로 아치를 그렸다.

프리먼은 월드시리즈 역사상 최초로 끝내기 홈런을 두 번 이상 친 선수로 이름을 올렸다. 프리먼은 지난해 뉴욕 양키스와 WS 1차전에서 연장 10회말 끝내기 역전 만루 홈런을 때렸다.

다저스 김혜성은 연장 18회 경기에도 출전하지 못했다. 포스트시즌 기간 동료와 꾸준히 동행 중인 김혜성은 필라델피아 필리스와 디비전시리즈 5차전에만 대주자로 출전했다.

다저스는 2회 테오스카 에르난데스의 선제 솔로포, 3회 오타니의 솔로 홈런으로 앞서나갔다.

하지만 토론토는 4회 홈런 한방으로 단숨에 경기를 뒤집었다. 4회 무사 1루에서 보 비솃의 평범한 땅볼 때 다저스 한국계 2루수 토미 현수 에드먼의 실책이 나오면서 무사 1, 3루가 됐다. 알레한드로 커크는 다저스 선발 타일러 글래스노우의 초구 커브를 공략, 좌중간 펜스를 넘어가는 역전 3점 홈런을 쏘아 올렸다.

기세가 올라간 토론토는 애디슨 바저와 어니 클레멘트의 연속 안타로 만든 1사 1, 3루에서 안드레스 히메네스의 희생플라이로 4-2를 만들었다.

하지만 다저스에는 오타니가 있었다. 오타니는 5회 1사 1루에서 좌익수 쪽 2루타로 1타점을 올린 뒤 이어진 프리먼의 적시타 때 홈을 밟았다. 4-4 동점 득점이었다.

토론토가 7회초 비솃의 적시타로 다시 5-4 리드를 잡자, 오타니는 왼쪽 담장으로 동점 홈런을 쏘아 올리며 경기를 원점으로 돌렸다. 오타니의 포스트시즌 8호 홈런이다.

연장에 돌입한 양팀은 숱한 기회를 날리다 자정이 가까워질 무렵 연장 18회 프리먼의 한 방에 승패가 갈렸다.