11월 3일 서울 서초구 엘타워…AI와 빅데이터를 통한 보건의료의 미래 성장 방향 모색

[헤럴드경제=이태형 기자]건강보험심사평가원은 오는 11월 3일 서울 서초구 엘타워 엘하우스홀에서 ‘2025년 보건의료 빅데이터 미래포럼’을 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 포럼은‘AI와 빅데이터를 통한 보건의료 미래 성장’을 주제로, AI 기술과 보건의료 데이터가 주도할 산업 변화와 미래 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

서울대학교 헬스케어 AI연구원장인 장병탁 교수가 ‘AI 발전이 가져온 헬스케어 산업의 현재와 미래’를 주제로 기조강연을 진행하고, 이후 두 개의 세션으로 나눠 진행한다.

첫 번째 세션에서는‘헬스케어 산업의 국내외 동향과 전망’을 주제로 ▷데이터기반 디지털 헬스케어 해외시장 트렌드(정다히 KOTRA 수석전문위원) ▷공공데이터로서 의료데이터 활용방안(송병선 한국데이터산업협회장) ▷디지털헬스케어법 등 정부 정책방향(박지민 보건복지부 서기관)을 발표한다.

두 번째 세션에서는 ‘보건의료 분야 AI 활용 사례’를 공유한다

▷국가 폐암검진에서의 AI 프로그램 활용과 질 관리(김열 국립암센터 국가폐암검진 질관리 중앙센터장) ▷Voice AI를 활용한 디지털 헬스케어 활용사례(고현웅 마고대표) ▷생성형 인공지능 시대의 디지털 헬스케어(나군호 네이버 헬스케어연구소장) ▷심사평가원의 AI활용사례(송규섭 심사평가원 정보전략부장) 등이 소개될 예정이다.

이번 포럼은 심사평가원 누리집과 보건의료빅데이터개방시스템을 통해 신청 가능하며, 국내외 보건의료 전문가, AI 및 빅데이터 연구자, 관심 있는 국민 등 누구나 참여할 수 있다.

국선표 심평원 빅데이터실장은 “AI와 빅데이터는 보건의료 미래 성장을 견인할 핵심 자원”이라며, “이번 포럼이 향후 보건의료 분야의 지속 가능한 발전방안을 모색하는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다”라고 말했다.