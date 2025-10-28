3000개 브릭으로 구성된 대형 디오라마 세트

[헤럴드경제=강승연 기자] 레고그룹이 1980년대 명작 모험 영화 ‘구니스(The Goonies)’를 테마로 한 성인용 신제품 ‘레고 아이디어 구니스’를 선보인다고 28일 밝혔다.

다음 달 4일 출시되는 이번 신제품은 총 2912개 브릭으로 구성됐다. 원작의 지하 보물 탐험 장면을 대형 디오라마 세트로 재현했다. 그리스 출신 레고 팬 디자이너의 창작품을 바탕으로, 워너 브라더스 디스커버리 글로벌 컨슈머 프로덕트사와 협업을 통해 탄생했다.

프라텔리 일당의 은신처와 동굴, 애꾸눈 윌리의 보물창고 등 주요 장소가 보물 지도처럼 이어지는 설계가 특징으로, 모델을 뒤집으면 해적선 인페르노의 잔해가 드러나는 반전 구조를 즐길 수 있다. 마이키, 데이터, 마우스, 청크, 앤디 등 주요 인물 12명의 최신 미니피겨가 제품에 포함됐다.

영화 속 모험을 실감나게 재현할 수 있는 놀이 기능을 갖췄다. 구리 해골 열쇠로 낙석과 함정문을 작동할 수 있으며, 해골 오르간을 연주하는 장면도 연출 가능하다.

데이터의 유틸리티 벨트, 마우스의 헤어브러시 등 주요 소품과 삭제된 명장면으로 알려진 ‘문어 장면’에 대한 오마주, 슬로스의 갑판 활강 장면 등 팬들의 향수를 자극하는 요소도 반영했다. 완성품 크기는 가로 18㎝, 세로 62㎝, 높이 36㎝다.

레고그룹은 이번 출시를 기념해 영화 속 데이터 역 배우 키 호이 콴과 함께한 특별 미니필름을 공개했다. 영상에서 그는 세트 곳곳에 숨겨진 함정과 ‘이스터에그’를 소개한다.

레고 팬 디자이너 반젤리스 엔테제는 “어린 시절 레고 해적 시리즈를 갖고 놀던 추억에서 영감을 얻었다”며 “놀이의 재미와 전시의 만족감을 모두 즐길 수 있는 이번 제품을 통해 창의적인 모험의 즐거움을 느껴 보시기 바란다”고 말했다.