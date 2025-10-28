울산장애인통합지원센터 개소 상담에서 자립훈련…“통합지원”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 전국 광역 단위로는 처음으로 울산에서 장애인 복지 서비스를 하나로 잇는 통합 플랫폼이 공식 출범해 장애인들에게 희소식이 되고 있다.

울산시는 28일 울산시 중구 성안동 울산장애인종합복지관에서 김두겸 울산시장과 이성룡 울산시의회 의장, 장애인단체장 등 150여 명이 참석한 가운데 울산 지역 장애인 복지 플랫폼인 ‘울산장애인통합지원센터’ 개소식을 가지고 본격적인 운영에 들어갔다.

센터는 지상 3층·연면적 470㎡ 규모에 상담실·행정실·교육실·자립훈련실 등을 갖추고 ▷통합상담 및 사례관리 ▷서비스 연계 ▷자립훈련 및 종사자 특화교육 ▷18개 기관·단체 연결망 구축 ▷연구·개발사업 등으로 지역 장애인 복지의 지휘본부 역할을 한다.

센터는 개소를 앞두고 지난 5월 시범운영을 통해 현장 체계를 점검한 뒤 통합 상담창구(☎1660-4201)를 개설했다. 전화번호 ‘420’은 장애인의 날인 4월 20일을, ‘1’은 장애인이 가장 먼저 찾는 기관이라는 뜻을 담았다.

또 이날 센터 개소와 함께 장애인 관련 데이터베이스(DB) 구축을 위한 설계 및 표준화 작업과 서비스 및 시설 정보를 담은 1단계 온라인 플랫폼을 가동했다. 이 플랫폼은 울산 전역의 장애인 복지 서비스 및 시설 정보를 집약해 누구나 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 설계됐다. 데이터베이스(DB)를 검증·보완하는 2단계 시스템도 연말까지 완성할 예정이다.

울산시는 이번 센터 개소로 장애인과 가족이 복잡한 절차 없이 필요한 복지 서비스를 한 번의 상담으로 이용할 수 있는 원스톱(One-stop) 체계를 구축했다.

김두겸 울산시장은 “울산장애인통합지원센터는 장애인의 더 나은 내일을 함께 설계하는 희망의 출발점이 될 것”이라며 “흩어져 있던 복지 서비스를 한 곳에서 연결해 장애인의 삶 전반을 든든히 지원하겠다”고 말했다.