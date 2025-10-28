핵심광물 공급망 구축·디지털 전환·인프라 사업 논의 한반도 등 지역·국제 문제 의견 교환…관심 요청

[헤럴드경제=문혜현 기자] 한국과 라오스 양국이 외교장관회담을 열고 스캠 범죄 등 초국가범죄에 공동으로 대응하고, 미래 신산업 분야 협력을 이어가기로 했다.

조현 외교부 장관은 27일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최된 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 계기 통싸완 폼비한 라오스 외교부 장관과 정상회담했다고 외교부가 28일 밝혔다.

양 장관은 한-라오스 관계가 올해로 재수교 30주년을 맞이한 점을 축하하고, 앞으로 양국이 교역·투자 등 그간의 협력에 더해 핵심광물 공급망 구축, 디지털 전환, 인프라 사업 등 미래산업 분야에서도 협력을 적극 추진해가자는 데에 뜻을 같이했다.

온라인 스캠 범죄 등 초국가범죄 대응을 위해서도 긴밀히 협력해 나가기로 했다. 조 장관은 “한-아세안 정상회의에서 우리 정상이 스캠 범죄 등 초국가범죄 대응을 위해 긴밀한 역내 공조가 필요하다고 제의했다”면서 “라오스측과도 양자 및 다자 차원에서 적극 협력해 나가자”고 제안했다.

이에 대해 통싸완 장관은 “라오스 정부는 이 문제를 엄중히 인식하고 있는 바, 한국측의 제안을 평가하며 향후 한국과의 협력을 더욱 강화해 나가기를 기대한다”고 화답했다.

앞서 우리 정부는 지난 23일과 24일 온라인 스캠 범죄 대응 등 영사 분야 공조 강화 방안 협의를 위해 외교부와 경찰청 합동 대표단을 라오스에 파견하기도 했다.

또한 조 장관은 “양국 관계 발전의 중요한 원동력은 양국 국민들의 우정과 기업들의 협력”이라며 “라오스에 진출한 우리 동포 및 기업들이 겪고 있는 애로사항이 원만히 해결될 수 있도록 라오스측의 각별한 관심과 지원을 당부한다”고 했다.

통싸완 장관은 “라오스 경제 발전에 대한 한국 기업들의 기여를 평가하면서 조 장관이 제기한 사항들을 적극 살펴보겠다”고 했다.

양 장관은 한반도 문제 등 지역 및 국제 문제에 대해 의견을 교환하기도 했다. 조 장관은 “우리 정부는 실용외교 기조에 따라 한반도 평화 구축 및 북핵 문제의 실질적 진전을 추구해나갈 것”이라며 라오스 측의 관심과 지지를 요청했다.