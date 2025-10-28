‘공통분모’ 아베로 유대감 다져...트럼프에 희토류·무역협정 등 협력 재확인 “日, 대규모 군사장비 주문”, 회담장엔 美 포드 픽업트럭도 오후에 美 핵 항모 함께 시찰...트럼프 노벨평화상 후보 추천도

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 다카이치 사나에 일본 총리와 도쿄 모토아카사카 영빈관에서 미일 정상회담을 개최, 안보와 경제 현안에서 양국의 동맹 관계를 강화하기로 했다.

교도통신 등에 따르면 양국 정상은 이날 오전 두 사람 모두와 친분이 있는 고(故) 아베 신조 전(前) 총리를 화두로 분위기를 풀어갔다. 트럼프 대통령은 모두 발언에서 “우리(미국과 일본)는 가장 강력한 수준의 동맹국”이라며 “미일 관계가 어느 때보다 더 강력해질 것”이라 말했다. 다카이치 총리는 트럼프 대통령에게 “아베 전 총리에 대한 오랜 우정에 감사한다”고 말했고, 트럼프 대통령은 “아베 전 총리는 훌륭한 친구였다. 그가 당신에 대해 매우 좋은 이야기를 해줬다”고 대화를 이어갔다. 다카이치 총리는 미일 관계에 대해 “세계에서 가장 위대한 동맹이 될 것”이라며 “일본과 미국을 더 풍요롭게 하기 위해 일미 동맹의 새로운 황금시대를 함께 열 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 우호적인 분위기로 회담을 이끌어가면서도 무역협상, 희토류, 군수산업 등에서 실리도 놓치지 않았다. 그는 일본의 5500억 달러(약 787조원) 대미 투자가 포함된 미일 무역 합의에 대해 “매우 공정한 합의”라 말했다. 일본의 대미 투자는 투자 기한, 절차, 이익 배분 방식 등이 미국 측에 상당히 유리해 일본 내에서 비판이 제기되고 있다. 트럼프 대통령은 이를 변경하지 않겠다는 뜻을 명확히 나타낸 것이다.

트럼프 대통령은 다카이치 총리에게 “일본의 방위력을 대폭 강화하려는 것을 알고 있다”며 “우리는 매우 큰 규모의 신규 군사장비 주문을 수주했다”고도 말했다.

총리 취임 전 미일 무역협상이 불공평하다면 재협상을 할 수 있다고 발언했다 이를 철회하기도 한 다카이치 총리는 회담 이후 미일 관세 합의 사항을 착실히 이행한다는 내용을 담은 공동 문서에 서명했다. 전임 이시바 총리 집권당시 맺은 협의 내용을 받아들이겠다는 것이다. 트럼프 대통령과 다카이치 총리는 희토류와 중요 광물의 공급·확보에 관한 문서에도 서명했다. 이는 중국의 희토류 수출 통제에 대응하기 위한 조처다.

‘강한 일본’을 내세우고 있는 다카이치 총리는 이번 회담에서 방위비(방위 예산) 증액 속도를 늘리고 3대 안보 문서 개정 등을 통해 방위력을 강화하겠다는 방침을 설명한 것으로 보인다. 다카이치 총리는 일단 일본 방위비를 GDP 대비 2%로 늘리는 시점을 2년 앞당겨 내년 초까지 달성하겠다고 말해왔다.

미국은 지난 7월 일본과 관세 협상을 타결한 직후 일본이 연간 수십억 달러 규모 무기를 추가 구매할 것이라고 했으나, 일본은 기존 방위력 정비계획에 근거한 것이라 설명했다.

백악관은 다카이치 총리가 이번 회담에서 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천하겠다는 의사도 전달했다고 밝혔다. 트럼프 대통령과 막역한 관계였던 아베 전 총리도 2019년 북한과 긴장 완화를 이유로 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천한 바 있다. 다카이치 총리는 트럼프 대통령의 분쟁 중재 활동에 관해 “전에 없던 역사적 위업”이라며 “이 정도 짧은 기간에 세계는 한층 더 평화롭게 됐다”고 추켜세웠다.

양국 정상은 회담에 이어 오찬을 함께하고 일본인 납북 피해자 가족을 만났다. 2017년과 2019년에도 납북 피해자 가족을 만났던 트럼프 대통령은 납치 문제가 “항상 마음속에 있다”며 해결을 위해 할 수 있는 것을 할 것이라는 뜻을 전했다.

트럼프 대통령과 다카이치 총리는 이날 오후 미국 대통령 전용 헬기인 ‘마린원’에 동승, 요코스카 미 해군 기지로 이동할 것으로 보인다. 다수의 일본 언론에 따르면 트럼프 대통령은 해군 기지에서 연설할 예정이다. 양 정상은 미국 원자력 항공모함 조지워싱턴호에 함께 올라 미일 동맹이 굳건하다는 사실을 과시할 것으로 보인다.