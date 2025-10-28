“하회마을·도산서원 탐방·정책세션 등 다양한 프로그램으로 세계 인문 교류 확대”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시가 11월 4일부터 8일까지 닷새간 ‘인문 수도 안동’의 위상을 세계에 알리는 대규모 국제 인문 행사를 잇달아 개최한다.

먼저 ４일부터 6일 까지 안동국제컨벤션센터(ADCO)에서 ‘AI 대전환 시대의 인문학: 공존을 위한 모색’을 주제로 제8회 세계인문학포럼이 열린다.

이어 6일부터 8일 까지는 같은 장소와 안동시 일원에서 ‘균형과 조화, 행복한 삶을 위한 조건’을 주제로 제1회 세계인문도시네트워크(WHCN) 총회가 개최된다.

“AI 시대, 인간의 존엄과 인문학의 길 모색”

교육부와 경상북도, 안동시가 공동 주최하고 한국연구재단이 주관하는 세계인문학포럼은 2011년부터 격년으로 열려온 국내 최대 규모의 인문학 국제행사다.

올해 포럼에는 20여 개국의 석학과 연구자, 시민 등 1,000여 명이 참여해 인공지능 시대의 인간 가치와 공존의 방향을 논의한다.

포럼 기간에는 ▲기조강연 ▲국제심포지엄 ▲세션별 분과회의 ▲지역 인문체험 프로그램 등이 다채롭게 마련된다. 참가자는 공식 누리집 에서 사전등록 후 누구나 참여할 수 있으며, 점심식사와 셔틀버스도 제공된다.

특히 올해는 ‘21세기 인문가치포럼’(11월 6~8일)과 연계해 진행돼, 학문적 성과를 넘어 시민이 함께하는 인문 축제로 확장될 전망이다.

“세계 인문도시 연대의 장, WHCN 총회 출범”

포럼이 막을 내린 직후인 11월 6일부터는 ‘제1회 세계인문도시네트워크(WHCN) 총회’가 이어진다.

세계인문도시네트워크는 지난해 10월 안동시 주도로 창립된 글로벌 인문 교류 플랫폼으로, 현대 사회가 직면한 공동의 문제를 인문 가치에 기반해 해결하고자 하는 국제 협력체다.

이번 총회에는 한국의 안동시와 공주시, 그리스 코린트시, 일본 가마쿠라시 등 19개국 38개 도시 대표단이 참석한다.

총회에서는 ▲WHCN 헌장 선포식 ▲정책 세션 ▲세계유산 탐방 및 우수시설 견학 등이 진행된다.

특히 개막식에서는 ‘인문가치로 여는 협력과 연대의 길’을 주제로 대형 족자에 각국 대표들이 도장을 날인하는 퍼포먼스를 통해 도시 간 연대 의지를 공식화한다.

이어 호주지방자치연구소 캐롤 밀즈(Carol Mills) 소장의 기조 강연과 권기창 안동시장과의 대담이 마련돼 ‘인문 중심 도시의 미래’에 대해 의견을 나눈다.

7일에는 ‘사람을 담는 도시: 행복한 삶을 위한 도시공간’, ‘공존과 다양성을 위한 포용의 도시정책’을 주제로 정책세션이 열려, 14개 도시 대표가 인문가치 기반의 도시정책 사례를 공유할 예정이다.

“인문정신의 본향 안동, 세계와 손잡다”

총회 기간 참석자들은 하회마을·도산서원·병산서원 등 유네스코 세계유산을 비롯해 평생학습관·농수산물도매시장·세계유교문화박물관 등을 방문하며 인문 도시 안동의 정책과 문화를 직접 체험한다.

또한 안동시는 이란 아시아시장포럼, 필리핀 다구판시, 루마니아 알바이울리아시 등과의 국제교류 협약(MOU)을 체결해 실질적 협력 기반을 다질 예정이다.

권기창 안동시장은 “AI 시대의 인간 존엄과 인문 가치를 논의하는 포럼과, 세계 인문도시들이 연대하는 총회가 연이어 열리는 것은 안동의 상징적 의미를 더한다”며 “안동이 인문 가치의 본향으로서 세계 인문도시를 잇는 중심도시로 자리매김하길 기대한다”고 밝혔다.