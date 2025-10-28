[헤럴드경제=최원혁 기자] 한국사 강사 출신 보수 성향 유튜버 전한길 씨가 한국 방문을 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 “윤석열 전 대통령을 꼭 면회해달라”고 요청했다.

지난 27일 전씨는 자신의 유튜브 채널 게시판에 ‘한국 방문을 앞둔 트럼프 대통령께 드리는 공개한영 편지’라는 제목으로 “저는 ‘대한민국의 찰리 커크’라 불리는 전한길이며 미국 공화당과 트럼프 대통령을 강력히 지지하는 사람”이라며 “지금 대한민국은 위기의 시기에 놓여 있다”고 밝혔다.

전씨는 “트럼프 대통령께서 지난 8월12일 범죄자 소탕을 위해 워싱턴 D.C.에 비상사태를 선포하셨던 것처럼 윤석열 대통령도 반국가 세력을 척결하고 자유민주주의를 수호하고자 지난해 12월3일 비상사태를 선포했다”며 “그러나 안타깝게도 좌익 세력인 민주당과 이재명(대통령)으로부터 정치적 보복을 당해 현재 구치소 내 1인 독방에 감금돼 있으며, 인권이 유린된 채 죽어가고 있는 실정”이라고 주장했다.

그러면서 “이번 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담으로 한국을 방문하신다면 자유민주주의를 지키려다 감옥에 갇힌 윤석열 대통령을 꼭 면회해 주시길 바란다”고 읍소했다.

전씨는 “이재명 정권의 교회와 종교 탄압으로 부산구치소에 수감되어 있는 손현보 목사님(찰리 커크와 랍 멕코이 목사의 친구)을 만나 그에게도 힘이 되어 주시길 부탁드린다”고도 했다. 또 “중국 공산당(CCP)이 개입한 대한민국의 부정선거 의혹을 바로잡을 수 있도록 FBI 조사를 지시해 주시기를 간청드린다”고 덧붙였다.

전씨는 “자유를 사랑하는 대한민국 국민의 90% 이상은 트럼프 대통령을 지지하며 주한미군과 미국 정부에 늘 감사의 마음을 가지고 있다”며 “앞으로도 피로 맺어진 한미 혈맹을 더욱 굳건히 다져 중국의 팽창을 함께 견제하고 자유민주주의 체제를 공동으로 수호하기를 소망한다”고 했다.

한편, 트럼프 대통령은 경주 APEC 정상회의 참석을 위해 오는 29~30일 한국을 방문할 예정이다.