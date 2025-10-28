기후부와 ‘지구하다 페스티벌’ 성료 조대규 사장 “환경적 책임 다할 것”

교보생명은 ‘제3회 지구하다 페스티벌’(사진)을 성황리에 마무리했다고 28일 밝혔다. 지구하다 페스티벌은 교보생명이 기후에너지환경부와 함께 2023년부터 매년 개최한 대국민 환경교육 축제다. ‘지구하다’는 환경보전의 중요성을 알고, 올바른 실천을 통해 지구를 구하자는 의미를 담고 있다.

지난 27일 서울 광화문광장에서 열린 이번 행사는 ‘Together For Earth(지구를 위한 연대)’를 주제에 걸맞게 기후부, 한국환경보전원, 국립생태원 등 30여 개 공공기관과 친환경 기업, 환경단체 등이 참여해 다채로운 환경보전 실천 프로그램을 선보였다. 민간 기업과 정부가 협력해 범국민적 차원의 환경 인식 캠페인을 나섰다는 점에서 주목받았다.

조대규(오른쪽 네 번째) 교보생명 대표(사장)은 환영사에서 “교보생명은 미래세대들이 쾌적한 환경에서 건강한 삶을 영위할 수 있도록 환경적·사회적 책임을 다하는 기업이 되겠다”고 말했다.

개막식 후 무대에서는 환경을 주제로 한 토크와 공연이 이어졌다. 교보생명이 한환보과 함께 기획한 환경 뮤지컬 ‘두근두근 새로나 챌린지’를 선보였으며, 김성환(왼쪽 네 번째) 기후부 장관과 정수종 서울대 교수가 대담을 나눈 ‘기후환경 토크 콘서트’, 탄소중립생활 실천을 퀴즈로 풀어보는 ‘환경 골든벨’ 등이 시민의 발길을 이끌었다. 서지연 기자