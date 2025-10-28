내년 오리지널 콘텐츠 투자 4배↑ 28일 컬처 TALK 행사 개최 엠넷플러스 성과 및 비전 발표

CJ ENM의 K-POP 콘텐츠 플랫폼 ‘엠넷플러스’(Mnet Plus)가 론칭 3년 만에 누적 가입자 4000만 명을 돌파했다. CJ ENM은 오리지널 콘텐츠 투자를 4배 확대해, 향후 엠넷플러스를 글로벌 잘파(Gen Z+Alpha) 세대를 위한 ‘올인원 팬터랙티브(Fanteractive) 플랫폼’으로 도약하겠다는 전략이다.

CJ ENM은 28일 오전 서울 상암동 CJ ENM 센터에서 ‘잘파세대 파고든 엠넷플러스, 글로벌 플랫폼으로 날다’를 주제로 ‘컬처 TALK’ 행사를 열고 이 같이 밝혔다.

엠넷플러스는 CJ ENM이 지난 2022년 10월 론칭한 글로벌 K-POP 콘텐츠 서비스다. CJ ENM이 30년간 축적해 온 음악 제작 역량과 플랫폼 운영 경험을 기반으로 폭발적인 성장세를 이어가고 있다. 론칭 3년 만에 누적 가입자 4000만 명을 넘어섰고, 월간 활성 이용자(MAU)는 2000만 명, 일간 활성 이용자(DAU)는 762만 명을 돌파했다. 전체 트래픽의 약 80%가 해외 이용자로 구성돼 있으며, 글로벌 잘파 세대를 중심으로 이용층이 빠르게 확산되고 있다.

‘숨바꼭질’, ‘The City of Spy: NCT 127’ 등 오리지널 예능을 비롯해 Mnet의 방송 IP, 콘서트, KCON, MAMA AWARDS 등 다양한 K-POP 콘텐츠의 스트리밍 및 VOD를 통합 제공하며, 차별화된 라이브러리를 구축해 글로벌 허브로 자리매김했다. 특히 엠넷플러스는 투표, 서포트, 라이브 스트리밍, 실시간 TALK 등 ‘팬터랙티브’ 기능을 고도화해 이용자의 참여도를 극대화하고 있다. 그 결과 올해 누적 조회수는 1.3억 뷰를 돌파했으며, ‘보이즈 2 플래닛’ 파이널 생방송 투표 당시 초당 최고 7만 표가 집계되는 등 팬덤의 뜨거운 참여를 입증했다.

CJ ENM은 엠넷플러스를 콘텐츠, 팬덤, 비즈니스가 유기적으로 연결되는 핵심 축으로 삼고, 향후 시청·참여·소비가 한 공간에서 이루어지는 ‘K-POP 올인원 팬터랙티브 플랫폼’으로 발전시켜 나갈 계획이다.

오리지널 콘텐츠 투자 규모도 지금보다 4배 더 늘린다. 김지원 엠넷플러스 사업부장은 “K-POP 콘텐츠의 시청을 넘어, 팬이 직접 참여하고 몰입할 수 있는 ‘경험의 플랫폼’으로서의 가치를 실현해 나가겠다”고 말했다.

박혜림·차민주 기자