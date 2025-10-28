SK엔무브·GRC와 MOU 체결 냉각설루션 포트폴리오 확장

LG전자가 SK엔무브, 미국 액침냉각 전문기업 GRC(Green Revolution Cooling)와 함께 AI(인공지능) 데이터센터 냉각설루션 포트폴리오를 전력 절감 효과가 탁월한 ‘액침냉각(Immersion Cooling)’ 방식까지 확장한다.

3사는 27일 경기도 평택시 LG전자 칠러(Chiller)사업장에서 ‘AI 데이터센터 냉각설루션 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 28일 밝혔다. 협약식에는 이재성 LG전자 ES사업본부장, 남재인 SK엔무브 Green성장본부장, 피터 폴린 GRC 최고경영자(CEO) 등이 참석했다.

3사는 실증을 기반으로 신규 비즈니스 기회를 공동 발굴하고, 각 사의 기술력과 글로벌 고객 네트워크를 활용해 협업을 확대할 계획이다.

이번 협약을 통해 ▷LG전자의 칠러 및 냉각수 분배 장치(CDU), 팬 월 유닛(FWU) 등 냉각 기술 ▷SK엔무브의 액침냉각 플루이드 ▷GRC의 액침냉각 탱크를 결합한 통합 설루션 실증(PoC)을 추진한다. 평택 칠러사업장 내 AI 데이터센터 전용 테스트베드에서 진행된다.

액침냉각은 전기가 통하지 않는 특수 냉각 플루이드에 데이터센터 서버를 직접 담가 냉각하는 기술이다. 공기 대신 열전도율이 높은 액체를 사용해 열을 빠르게 제거할 수 있으며, 데이터센터의 전력효율지수(PUE·Power Usage Effectiveness)가 기존 냉각방식보다 현저히 낮아 전력 절감 효과가 탁월하다.

LG전자는 이번 협업으로 AI 데이터센터용 냉각설루션 포트폴리오를 강화하고, 글로벌 시장에서 ‘최적의 냉각설루션 공급자’로 입지를 공고히 할 계획이다.

SK엔무브는 고급 윤활기유 및 프리미엄 윤활유 분야의 강점을 바탕으로 액침냉각 플루이드 등 차세대 열관리 설루션을 선도하고 있다. 2022년 국내 최초로 액침냉각 플루이드를 개발했고 GRC 지분 투자 이후 공동 시스템 개발을 통해 글로벌 파트너십을 강화하고 있다.

GRC는 2009년 업계 최초로 액침냉각 설루션을 상용화한 미국 텍사스 소재 기업으로, 글로벌 IT 기업들과 협력하며 액침냉각 시장 확대를 이끌고 있다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 부사장은 “AI 데이터센터의 핵심 과제인 에너지 효율과 냉각 성능을 극대화하기 위한 전략적 협력”이라며 “급성장하는 글로벌 AI 데이터센터 시장에서 차별화한 냉각설루션으로 경쟁력을 강화하겠다”고 강조했다. 박지영 기자