울산 소상공인 금융지원협약 체결 업체당 최대 6000만원 혜택 제공

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시와 울산 지역 금융기관, 울산신용보증재단이 지역 소상공인 지원에 발 벗고 나섰다.

울산시와 한국은행 울산본부, BNK울산경남은행, NH농협은행, 하나은행, 신한은행, 우리은행, IBK기업은행, 울산소상공인연합회는 28일 울산시청 본관 2층 대회의실에서 ‘울산 소상공인 위기 극복을 위한 금융지원 협약’을 체결했다.

이날 협약으로 울산신용보증재단이 한국은행의 지방중소기업자금을 활용한 보증서 연계 상품을 출시한다. 이는 ‘울산 소상공인 희망든든 특례보증’으로, 한국은행이 시중은행에 공급하는 저리의 자금을 바탕으로 울산신용보증재단이 신용보증을 제공하고 시중은행이 대출을 실행하는 방식이다.

업체당 보증 한도는 최대 6000만원이며, 우대한도·우대금리·보증료 감면 등 기존 시중은행 협약보증과 비교해 실질적인 금융혜택을 제공한다.

울산시는 이번 협약을 통해 울산 소상공인들에게 연간 총 200억원 규모의 금리우대 보증서 대출을 안정적으로 공급함으로써 자금난 해소와 경영 안정화에 실질적인 도움을 줄 것으로 내다보고 있다.

김두겸 울산시장은 “이번 협약은 울산시와 여러 기관이 울산 지역 경제를 지탱하는 소상공인들이 재기할 수 있도록 돕는 ‘공공 금융안전망’을 구축했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 설명했다.