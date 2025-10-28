[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시의회는 지난 27일 부산대학교병원을 방문해 ‘글로벌 허브 메디컬센터 구축 사업’의 추진현황을 청취하고, 사업의 원활한 추진을 위한 시의회–부산대병원 간 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 현장 방문에는 안성민 시의회 의장, 윤태한 복지환경위원장, 김재운 건설교통위원장 등이 참석했으며, 정성운 부산대병원장을 비롯한 부산대학교병원 주요 간부들이 함께했다.

부산대병원이 추진 중인 ‘지역완결형 글로벌 허브 메디컬센터 구축 사업’은 노후화된 병원시설을 현대화하고 필수·공공의료 기능을 강화하기 위한 대규모 인프라 확충 사업이다.

사업에는 총 7,065억 원(국비 3,338억 원 포함)이 투입되며, 2027년부터 2036년까지 10년간 단계적으로 추진된다. 융합의학연구동(S동) 재건축을 시작으로 본관 지하 개발 및 병동 현대화 등이 추진될 예정이다.

완공 후에는 어린이통합진료센터, 노인전문질환센터, 재활의학센터, 통합암케어센터, 국제진료센터 등이 들어설 예정이다.

시의회는 이번 방문을 통해 기획재정부 예비타당성조사를 앞둔 현 시점에서 사업 추진 현황을 점검하고, 정책적 지원 방안을 논의했다.

안성민 시의회 의장은 “부산시민이 수도권으로 가지 않고도 최고 수준의 의료서비스를 받을 수 있는 ‘지역완결형 의료체계’ 구축은 부산의 미래 경쟁력과 직결된 과제”라며 “시의회는 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

정성운 부산대병원장은 “국립대병원으로서 지역 필수의료의 중추 역할을 충실히 수행하겠다”며 “부산시와 시의회의 긴밀한 협력을 바탕으로 예비타당성조사 통과에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.