美 전략육성산업, 차세대 성장테마로 구성 디웨이브퀀텀, 아이온큐, 오클로, 템퍼스AI, AST스페이스모바일, 로켓랩 등 편입

[헤럴드경제=문이림 기자] 신한자산운용은 차세대 성장테마 핵심기업을 담은 ‘SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브’ 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 28일 밝혔다.

해당 ETF는 미국이 전략적으로 육성하는 산업의 대표 기업으로 구성된다. ▷아이온큐 ▷디웨이브퀸텀 ▷AST스페이스모바일 ▷오클로 ▷스노우플레이크 ▷템퍼스AI 등이다. 새로운 성장 잠재력을 가진 산업이나 종목이 부상할 경우 액티브 전략을 통해 편입 및 운용할 예정이다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 “미국이 정책 드라이브를 통해 투자를 확대하는 분야는 AI반도체·생성형 AI와 같이 미국이 현재 주도하고 있는 산업과 미래 패권 확보를 위한 전략육성산업으로 나눌 수 있다” 며 “전자는 ‘SOL 미국테크TOP10 ETF’로 투자하고 후자는 ‘SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 ETF’를 통해 접근할 수 있다”고 설명했다.

트럼프 행정부는 AI·원자력·양자기술·우주방위를 ‘미국 혁신의 황금기’를 이끌 핵심기술로 공식 지정했다. 상용화 초기 단계에 머물러 있는 산업들이 정책 수혜를 통해 빠른 성장 트랙에 진입할 것으로 기대된다.

김 총괄은 “과거 테슬라가 금리 인하, 유동성 확대, 신성장 산업 육성이라는 세 가지 조건이 맞물리며 불과 2년 만에 시가총액 500억 달러의 중소형주에서 1조 달러 빅테크로 성장했다”며 “지금이 바로 미국 시장에서 ‘넥스트 빅테크’가 태어날 환경이 다시 조성된 시점”이라고 말했다.