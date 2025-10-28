“鄭, 염치 있다면 무정쟁 말할 수 없다” 국회 법사위·과방위 일방 운영 중단 촉구 축의금 논란 崔 ‘중처법 위반’ 고발도 검토 운영위 국감 앞 김현지 증인 출석 압박

[헤럴드경제=김진 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간을 맞아 ‘무정쟁 주간’을 선언한 가운데 국민의힘이 28일 “이재명 정권이 저지른 경제 참사, 부동산 참사를 덮기 위한 침묵 강요이자 정치적 물타기”라고 비판했다. 국민의힘은 자녀 결혼식에서 ‘피감기관 축의금 논란’이 인 최민희 국회 과방기술정보방송통신위원장에 대한 고발을 예고하고, 다음 달 예정된 국회 운영위 국정감사에 김현지 대통령실 제1부속실장의 증인 출석을 거듭 촉구하고 나섰다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 민주당의 무정쟁 주간 제안과 관련해 “지금 국민들은 집값 폭등과 대출 규제로 절규하고 있다”며 이같이 말했다. 송 원내대표는 “서민들은 내 집 마련의 꿈이 짓밟히고, 중산층은 세금 부담, 물가와 금리 부담에 허덕이고 있다”며 “정청래 대표는 이런 국민의 고통을 외면한 채 입 다물자고 말하는 것”이라고 지적했다.

송 원내대표는 “정청래 대표가 얘기한 정쟁을 멈추는 일은 매우 간단하다”며 “이재명 정권과 민주당이 야당 탄압을 중단하고, 국민의 삶을 짓밟지만 않으면 된다”고 했다. 그러면서 “그동안 있던 노란봉투법, 더 센 상법을 다시 원상 복구해야 한다. 중대재해처벌법은 합리적 수준으로 재조정해야 한다”며 “사법부 독립과 대법원장에 대한 강압적 침해 행위를 중단해야 하고, 검찰 해체를 중단해야 한다”고 했다.

김도읍 정책위의장도 “놀랄 일이다. 적어도 정청래 대표는 무정쟁이란 말을 입에 담을 수 없다”며 “일말의 염치가 있다면 무정쟁이란 말을 할 수 없다”고 날을 세웠다. 이어 “이재명 정권과 민주당이 독선과 독재를 멈추고 정치를 회복시키면 정쟁은 없어진다”고 덧붙였다.

국민의힘은 최민희 위원장의 사퇴도 재차 촉구했다. 최 위원장은 최근 딸 결혼식에서 대기업, 언론사 관계자 등으로부터 받은 거액의 축의금 명단 일부가 언론 보도를 통해 공개돼 논란이 됐다. 최 위원장 측은 “최민희 의원이 기관 및 기업으로부터 들어온 축의금을 돌려드리도록 보좌진에게 지시하는 내용”이라고 해명했지만, 국민의힘은 김영란법(청탁금지법) 위반 및 뇌물 수수 혐의에 더해 중대재해처벌법 위반 혐의 고발을 검토하고 나섰다.

송 원내대표는 “최근 국회 과방위 직원 3명이 과로로 쓰러져 병원 치료를 받고 있다고 한다”며 “동일한 요인으로 1년 이내 3명 이상 질병자가 발생하면 중대재해처벌법 위반”이라고 했다. 최수진 원내수석대변인은 기자들과 만난 자리에서 “과로와 심한 스트레스로 인한 것”이라며 “중대재해처벌법도 검토할 예정”이라고 말했다.

국민의힘은 29일 국회 운영위 국정감사 기관·일반증인 및 참고인 채택을 앞두고 김현지 실장의 증인 출석을 거듭 요구했다. 송 원내대표는 “국민 혈세로 운영되는 대통령실의 비선 의혹을 밝히는 건 국회의 헌법적 책무이자 국민에 대한 최소한의 도리”라며 “김현지 전 총무비서관, 현 제1부속실장은 국민적인 의혹을 해소하기 위해 반드시 국정감사에 출석해야 한다는 점을 다시 한번 강력히 촉구한다”고 했다.