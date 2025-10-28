[헤럴드경제=채상우 기자] 아기를 향해 돌진한 여중생들이 탄 전동킥보드를 몸으로 막아 중태에 빠진 엄마가 일주일 만에 눈을 떴다.

27일 남편 B씨는 JTBC와의 인터뷰에서 “24일 면회 중 아내의 이름을 부르며 자녀들의 이름을 말하자, A씨가 눈을 깜빡이면서 눈물을 흘리며 잠시 B씨를 쳐다봤다”고 했다.

다만 A씨는 아직 의식을 완전히 회복하지는 못했다고 B씨는 전했다. 그는 “아직 더 많은 기적이 필요하지만, 살아 있는 것만으로도 감사하다”고 말했다.

인천 연수경찰서에 따르면 지난 18일 연수구 송도동의 한 인도에서 남편과 두 살배기 딸과 걷고 있던 30대 여성 A씨는 중학생 2명이 탄 전동킥보드가 속도를 줄이지 않고 딸을 향해 달려오자 딸을 감싸다가 킥보드에 부딪친 뒤 넘어져 머리를 크게 다쳤다.

사고 당시 전동킥보드에 타고 있던 중학생들은 14세 미만 청소년이 아니어서 형사처벌 대상이다. 교통사고처리 특례법상 치상, 도로교통법상 무면허운전 등의 혐의로 경찰에 입건돼 조사를 받았다.