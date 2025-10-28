금융발전 유공 포상 총 192점 수여 이억원 “금융의 적극적 역할” 강조

[헤럴드경제=김은희 기자] 가수 장나라와 태연, 배우 정해인이 28일 저축과 나눔문화 확산 등에 기여한 공로를 인정받아 정부 표창을 받았다.

금융위원회는 이날 서울 여의도 FKI타워에서 제10회 ‘금융의 날’ 기념식을 열고 금융 발전에 기여한 이들에게 총 192점의 포상을 수여했다고 밝혔다.

금융의 날은 금융에 대한 국민적 관심을 높이고 금융 부문 종사자를 격려하기 위한 법정기념일이다.

장나라는 데뷔 이후 200억원 이상의 기부를 실천하고 지역사회 내 소외아동 지원 등 지속적인 봉사활동을 통해 나눔문화 확산에 기여한 공로로 대통령 표창을 받았다.

태연은 취약계층 여학생 지원, 유기동물 보호 활동 등 다방면에서 도움을 실천해 온 점, 정해인은 선행을 이어가며 다양한 봉사활동과 재능기부를 실천한 점을 인정받아 각각 국무총리표창을 받았다.

금융발전 유공 포상은 ▷혁신금융 ▷포용금융 ▷저축·투자 부문으로 나뉘어 수여됐다.

철탑산업훈장(혁신금융)은 장정희 한국거래소 부장에게, 국민훈장석류장(포용금융)은 김상용 신한은행 팀장에게 수여됐다. 장 부장은 기업가치 제고 관련 인프라 구축, 대체 거래소 출범 등에 기여한 공로를 인정받았으며 김 팀장은 취약계층 맞춤형 지원과 금융사기 예방에 기여한 공로를 인정받았다.

포장은 혁신금융 부문에서 정지영 한국수출입은행 팀장, 포용금융 부문에서 김성호 케이뱅크 차장과 백소윤 KB국민은행 계장, 저축·투자 부문에서 정재희 육군 5군단 대령이 수상했다.

총 15인 및 5개 단체가 대통령표창을 받았으며 국무총리표창과 금융위원장표창, 금융감독원장표창은 각각 26인, 총 118인 및 6개 단체, 18인에게 수여됐다.

이억원 금융위원장은 이날 축사에서 “그간 금융과 저축은 우리 기업의 성장을 적극적으로 지원하면서 전쟁의 폐허 속에서도 대한민국 경제기적의 역사를 성공적으로 뒷받침해 왔다”고 말했다.

그러면서 “금융의 역할과 의미가 크게 확장되고 있는 만큼 앞으로 신뢰받는 금융, 생산적 금융, 포용적 금융의 가치를 바탕으로 금융권과 정부가 더욱 적극적인 역할을 해나가는 것이 중요하다”고 강조했다.