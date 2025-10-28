서정진 회장 등 전사 노력…총 1조8000억원대 매입 합병發 일시적 요인 저평가 최소화·주주가치 제고 “3분기로 요인 해소…저평가 지속시 추가 매입도”

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온그룹 지주회사인 셀트리온홀딩스는 지난 7월 주주들과 약속한 5000억원대 대규모 셀트리온 주식 매입을 진행하고 있는 가운데, 추가 매입을 진행해 약 7000억원 규모로 확대할 방침이라고 28일 밝혔다. 지난 5월 취득한 1200억원 규모의 주식을 포함해 올해에만 총 8000억원이 넘는 셀트리온 주식을 취득하게 된다.

홀딩스는 지난 7월 수익성 개선 및 자회사 기업가치 제고를 위해 대규모 셀트리온 주식 매입 계획을 밝히고, 이달 말까지 약 4000억원 규모의 셀트리온 주식을 매입한다. 나머지 약 1500억원 규모의 주식 취득이 완료되면, 바로 약 2880억원 규모의 추가 매입을 추진할 계획이다.

홀딩스는 셀트리온이 건실한 사업 펀더멘털에도 불구하고 셀트리온헬스케어(소멸법인)와 합병을 진행하면서 단기 원가율 상승 및 무형자산 상각 등으로 영업이익의 일시적 압박을 받고 있다고 판단해, 주주가치 제고와 셀트리온의 저평가 최소화를 위해 주식 장내 매입을 지속해 왔다.

홀딩스의 추가 주식 취득은 올해 3분기를 기점으로 셀트리온이 합병에 따른 영업이익 압박에서 완전히 벗어난 만큼 이번이 마지막이 될 전망이다. 다만 홀딩스 관계자는 “셀트리온의 주식 저평가가 지속될 경우 주주가치 제고를 위해 1조까지 주식 매입 확대를 검토하겠다”라는 설명도 덧붙였다.

이 같은 주주가치 제고 노력은 대주주를 포함해 전 그룹 차원에서 이뤄지고 있다. 앞서 셀트리온은 올해 약 9차례에 걸쳐 총 8500억원어치의 자사주를 매입했고, 소각 규모도 올해만 약 9000억원에 이른다.

특히 그룹 최고 수장인 서정진 셀트리온그룹 회장도 지난 7월 약 500억원, 계열사인 셀트리온스킨큐어도 약 500억원 규모 셀트리온 주식을 매입했다. 셀트리온 임직원들도 약 400억원 규모의 우리사주 매입에 동참하며 전사적인 주식매입 활동을 전개했다.

홀딩스의 추가 주식 취득까지 완료되면 그룹 전체에 거쳐 올해에만 약 1조8000억원 규모의 셀트리온 주식 매입이 진행된 셈이다.

기업이 주주환원이나 밸류업 프로그램 등에 맞춰 자사주를 취득하는 경우는 종종 있지만, 최고 경영진을 포함한 지주사, 계열사, 임직원이 대규모로 동참해 주식을 매입하는 것은 매우 드물다. 주주가치 제고를 최우선에 둔 기업의 친(親) 주주정책 모범사례이자 기업 구성원들의 성장에 대한 자신감이 반영된 결과다.

이처럼 적극적인 주주환원 활동과 더불어 셀트리온의 가파른 성장도 이뤄지고 있다. 셀트리온은 지난 3분기 연결기준 매출액 1조260억원, 영업이익 3010억원을 기록했다고 이달 잠정 공시했다. 전년 동기 대비 매출액은 16.3%, 영업이익은 44.9% 증가한 것으로, 역대 최대 3분기 매출 및 역대 최대 분기 영업이익을 달성한 것이다.

셀트리온그룹 관계자는 “셀트리온은 최대 매출을 잇달아 경신하고 미국 생산시설을 확보하며 글로벌 빅파마 도약에 속도를 내고 있다”며 “그룹 차원에서도 적극적인 주주환원에 힘을 보태며 투자자들과 성장의 결실을 함께 나누고 동반성장을 해나갈 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.