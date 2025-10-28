‘지속가능한 삶 위한 에너지’ 주제로 전시

[헤럴드경제=고은결 기자] GS칼텍스는 28일부터 31일까지 경주에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자회의(APEC CEO 서밋)’에서 ‘지속가능한 삶을 위한 에너지’를 주제로 전시를 선보인다고 밝혔다.

이번 전시는 ‘지속가능한 내일을 함께 구축하자(Building a Sustainable Tomorrow)’라는 APEC의 공식 테마에 맞춰, GS칼텍스의 과거와 현재, 미래를 잇는 지속가능한 에너지 여정을 담았다.

경주예술의전당 3층에 마련된 전시부스에서 ▷미래 에너지 ▷DAX(Digital & AI Transformation) ▷미래형 주유소(Energy Plus Hub) 등 세 가지 핵심 테마를 중심으로 에너지 전환 시대를 선도하기 위한 비전과 미래 전략을 소개한다.

전시 공간은 대형 LED스크린과 파사드가 결합된 미래형 디자인으로 꾸며졌다. 각 구역에서는 GS칼텍스의 미래 비전과 사업 모델을 체험형 콘텐츠로 만날 수 있다. 관람객들은 부스 내에 설치된 비콘 디바이스를 통해 ‘Legacy & New Energy’, ‘DAX’, ‘Future Plus’ 주제의 세 가지 특별 영상 콘텐츠를 감상할 수 있다.

이번 전시에는 1967년 대한민국 최초의 민간 정유사로 출범한 이후, 60여년간 한국 에너지 산업 성장을 이끈 GS칼텍스의 도전과 혁신의 역사도 담겼다. 기업 문화와 핵심 가치를 반영한 브랜드 굿즈도 함께 선보인다.

안전을 강조하는 ‘STEP Together’ 캠페인을 상징화한 임직원 안전 피규어 ‘가디’와 ‘세이피’, GS칼텍스의 탄소저감 신사업 중 하나인 탄소포집·활용·저장(CCUS)를 쉽게 이해할 수 있도록 만든 교육용 크리에이티브 키트 등이다. 오프라인 현장 주요 콘텐츠를 디지털 공간에서도 체험할 수 있게 구성한 온라인 전시관도 운영한다.

김정수 GS칼텍스 전략기획실 부사장은 “APEC CEO 서밋은 아시아·태평양 지역의 산업과 정책 리더들이 지속가능한 성장 전략을 논의하는 자리로 GS칼텍스의 기술력과 DAX, 탄소저감 혁신 노력을 세계 무대에 알릴 기회”라며 “앞으로도 ‘지속가능한 삶을 위한 에너지’라는 비전 아래, 미래 세대를 위한 에너지 전환과 디지털 혁신을 지속해 나가겠다”고 말했다.