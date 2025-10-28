‘라 리스트 2026’ 참여 박준우 셰프·이하연 명인이 직접 기능 설명

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 27일 인천 파라다이스시티에서 열린 글로벌 미식 가이드 ‘라 리스트(La Liste) 2026’ 시상식에서 주방 경험을 혁신하는 ‘비스포크 AI’ 가전 라인업을 선보였다.

라 리스트는 전 세계 200여 개국의 레스토랑, 호텔, 페이스트리숍을 평가해 매년 ‘글로벌 톱 1000’ 셀렉션을 발표하는 세계적 미식 가이드다. 올해로 창립 10주년을 맞은 이번 행사에는 기 사부아(Guy Savoy), 에릭 리페르(Eric Ripert), 안성재 등 세계 정상급 셰프와 미식 업계 관계자들이 참석했다.

삼성전자는 공식 파트너사로 참여해 비스포크 AI 주방 가전의 첨단 기술과 디자인을 직접 체험할 수 있는 전시 공간을 마련했다.

VIP 응접실로 꾸며진 체험존에는 ‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’ 냉장고, ‘비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스’ 김치냉장고, ‘비스포크 큐커 멀티’ 등 최신 AI 가전이 전시됐다.

전시 현장에서는 디저트 전문가 박준우 셰프와 김치 명인 이하연 씨가 각각 냉장고와 김치냉장고의 주요 기능을 시연하며 눈길을 끌었다.

박준우 셰프는 냉장고의 ‘AI 비전 인사이드’ 기능을 시연하며 장고의 9형 스크린을 통해 식재료를 알아서 인식하고 관리하는 ‘AI 비전 인사이드’ 기능과 “냉장고 오른쪽 문 열어줘” 등의 음성 명령으로 냉장고 문을 손쉽게 열 수 있는 기능인 ‘오토 오픈 도어’ 기능 등을 소개해 많은 관심을 받았다.

또 가구장과 냉장고 사이 좌·우 4mm 간격만으로 문이 가구에 닿지 않고 108도까지 활짝 열리는 키친핏 맥스 디자인과 냉장고에 맞춰 기존 가구장을 리폼해 주는 ‘가전 가구장 리폼 서비스’도 자세히 소개했다.

이하연 명인은 ‘비스포크 AI 김치플러스 키친핏 맥스’의 ‘유산균 아삭 숙성’ 기능을 소개하며 “유산균이 성장하는 최적의 온도로 김치의 아삭한 식감을 구현해 인상적”이라며 “전통 발효 기술에 혁신이 더해진 결과”라고 말했다.

이외에도 ‘비스포크 큐커 멀티’를 활용해 AI 기반 ‘스마트싱스 푸드(SmartThings Food)’ 서비스를 선보였다. 사용자는 AI가 추천하는 레시피를 조리기기에 바로 전송하거나 추천 레시피 속 식재료를 손쉽게 구매할 수 있다.

한편 삼성전자는 라 리스트와 공동으로, 한국의 전통 발효문화를 계승하고 있는 이하연 명인에게 삼성 AI 기술 혁신 공로를 더해 특별상 ‘장인정신상(Artisan & Authenticity Award)’을 수여했다.

황태환 삼성전자 DA사업부 부사장은 “세계 정상급 셰프들이 모인 자리에서 비스포크 AI 가전이 제시하는 새로운 주방 경험을 선보여 뜻깊다”며 “사용자의 라이프스타일에 맞춰 편의성을 높이는 AI 기능과 서비스, 공간의 품격을 높이는 디자인이 조화를 이루는 삼성 AI 가전을 지속 선보일 것”이라고 말했다.