日 첫 여성총리와 관세·방위비 협상 전망 29일 한국으로…李대통령과 정상회담

[헤럴드경제=김현일 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일 일본에 도착해 2박 3일간의 방일 일정을 시작했다.

이날 오전 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 전용기 에어포스원을 타고 출발한 트럼프 대통령은 오후 도쿄 하네다공항에 착륙했다.

트럼프 대통령의 일본 방문은 이번이 네 번째로, 집권 1기 때였던 2019년 6월 이후 6년 만이다.

트럼프 대통령은 이날 나루히토 일왕과 6년 만에 면담할 예정이다. 28일 오전에는 최근 새로 선출된 다카이치 사나에 총리와 첫 정상회담을 갖는다.

아사히신문은 “양 정상이 25일 첫 전화통화에서 미·일 동맹 강화를 확인했다”며 “모두 아베 신조 전 총리를 그리워하는 양 정상이 어떤 관계를 구축할지 주목된다”고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 에어포스원 기내에서 다카이치 총리와 아베 전 총리 관계가 밀접하다면서 “이것은 좋은 일이다. 미·일 양국에 유익하다”고 말했다고 교도통신이 전했다.

일본 언론은 일본의 방위비(방위 예산) 증액과 미·일 관세협상 합의사항 이행, 중국에 대한 대응 등이 정상회담 주요 의제가 될 것으로 전망했다.

미국은 일본에 방위비를 국내총생산(GDP) 대비 3.5%로 올릴 것을 비공식적으로 요구한 것으로 알려졌다.

이와 관련해 다카이치 총리는 지난 24일 국회 연설에서 일본의 GDP 대비 방위비 2% 달성 시점을 2027회계연도(2027년 4월∼2028년 3월)에서 2025회계연도로 2년 앞당기겠다고 밝혔다.

미·일 관세 합의와 관련해 트럼프 대통령과 다카이치 총리가 공동 문서에 서명하는 방안이 조율되고 있다고 아사히가 전했다.

아사히신문은 일본의 5500억 달러(약 789조원) 대미 투자와 관련해 “미국 측이 이행을 서두를 것을 요구할 가능성도 있다”고 예상했다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 이날 도쿄에서 취재진과 만나 일본의 대미 투자 첫 안건에 대해 “전력 인프라가 중요한 분야가 될 것”이라고 말했다고 아사히가 전했다.

트럼프 대통령은 29일 한국으로 이동해 이재명 대통령과 정상회담을 갖는다. 30일에는 이번 순방의 ‘메인 이벤트’이자 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간 하이라이트로 꼽히는 시진핑 중국 국가주석과 6년여 만에 미·중 정상회담을 갖는다.