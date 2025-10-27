이혼 확정…SK㈜·SK이노, 소유주식 변동 공시

[헤럴드경제=김현일 기자] 노소영 아트센터 나비 관장이 최태원 SK그룹 회장과의 이혼 확정으로 SK 특수관계인에서 제외됐다.

SK㈜와 SK이노베이션은 27일 오후 ‘최대주주등 소유주식변동신고서’ 공시를 통해 이같은 내용을 밝혔다.

SK㈜는 노 관장이 보유한 8762주(0.01%)를 ‘특별관계 해소’에 따라 제외했음을 알렸다. 최태원 회장을 비롯한 최대주주 및 특수관계인이 보유한 SK㈜ 주식은 총 1845만9285주에서 1844만5379주로 감소했다.

SK이노베이션도 노 관장 보유 주식 8362주(0.01%) 등을 제외하했다. SK㈜를 비롯한 최대주주 및 특수관계인이 보유한 SK이노베이션 주식은 8807만3331주에서 8805만9971주로 감소했다고 공시했다.

앞서 대법원이 지난 16일 최 회장과 노 관장의 이혼 소송에서 재산분할 결정의 파기환송과 별개로 위자료와 이혼 자체를 확정했다. 이에 따라 노 관장은 SK 특수관계인에서 제외됐다.

노 관장이 SK그룹 동일인(최태원 회장) 친족 범주에서도 제외되면서 SK그룹은 동일인 기준 노 관장 및 일가 인척 3촌 이내 특수관계인에 대한 신고 의무도 사라졌다.