[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기문화재단 경기역사문화유산원은 지난 25일 ‘경기옛길 더하기, 환경’ 프로그램의 마지막 회차인 제6회 활동을 강화길 제1길_천등고갯길(김포) 일원에서 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

‘경기옛길 더하기, 환경’은 단체 탐방객을 대상으로 역사문화탐방로 경기옛길을 함께 걸으며 문화해설을 듣고 환경정화 활동을 실천하는 프로그램이다.

올 한 해 동안 총 6회차에 걸쳐 진행된 이번 프로그램은 회차별로 경기옛길의 주요 구간을 선정해 자연 속을 걷고 쓰레기를 줍는 ‘플로깅(Plogging)’ 활동을 진행하며 운영됐다. 참가자들은 길 위에서 자연을 체험하고, 지역의 역사를 탐방하며, 환경을 지키는 일석삼조의 여정을 완주하는 특별한 시간을 보냈다.

이번 6회차 활동은 김포 고촌구장 인근에 참가자들이 집결한 후, 천등고갯길을 따라 소망기도원, 성원농장, 태3리 마을회관, 김포대수로 등 약 2㎞ 구간을 이동하며 진행됐다. CES 문화걷기 모임과 둘레길 친구 모임 등 총 13명의 시민이 참여해 의미 있는 실천 중심의 행사가 이어졌다. 행사 후 참가자 전원에게는 실천에 대한 보상으로 ‘기후행동 기회소득’이 지급됐다.

경기옛길은 조선시대 한양을 중심으로 각 지방에 연결되는 주요 교통로를 토대로 재조성한 탐방로이다. 탐방로는 역사지리서 도로고와 대동지지의 내용을 참고하여 조성됐다.

경기문화재단은 이번 ‘경기옛길 더하기, 환경’ 프로그램을 통해 총 6회에 걸쳐 동호회, 회사, 가족 등 다양한 단체 120여명이 환경정화와 역사탐방 활동에 참여했다고 밝혔다. 특히 참가자들은 “길을 걸으며 쓰레기를 줍고 역사와 지역문화를 배우는 시간이 특별했다”, “작은 실천이지만 다시 한 번 환경에 대해 고민할 수 있었다”고 소감을 전하며, 일상 속 실천으로서의 도보 프로그램에 대한 높은 만족도를 나타냈다.

경기문화재단 관계자는 “이번 프로그램이 도민의 자발적인 참여와 실천을 기반으로 삼아 성공적으로 마무리된 만큼, 향후에는 더 다양한 참여형 프로그램으로 확장해 나갈 계획”이라며 “경기옛길을 중심으로 지속 가능한 도보 문화를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.