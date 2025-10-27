[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시청소년청년재단(대표 양경석)은 지난 25일 야탑유스센터에서 열린 ‘2025 성남 미래진학박람회’ 고교학점제 설명회가 성황리에 마무리되었다고 밝혔다.

이번 행사는 2025년부터 본격적으로 시행되는 고교학점제에 대한 이해를 높이고,학생과 학부모에게 최신 진학정보와 맞춤형 컨설팅을 제공하여 합리적인 진학계획을 세울 수 있도록 지원하기 위해 마련되었다.

이날 설명회는 오전 9시부터 오후 2시까지 진행됐다. 고교학점제 대상이 되는 중학생 및 고등학교 1학년 학생, 학부모 등 약 1000여명이 참여해 고교학점제에 대한 높은 관심을 입증했다.

행사에서는 ▷‘고교학점제 이해와 고교 선택’, ▷‘고1 2학기부터 시작하는 대입전략’ 등을 주제로 총 2회의 진학특강이 진행되었으며,

현직 진학상담 전문교사들로 구성된 30개의 1:1 컨설팅 부스에서는 학생 개개인의 포트폴리오를 분석해 고교 선택부터 대입 전략까지 구체적인 상담을 제공했다.

특히, 변화하는 교육 제도와 입시 환경 속에서 최신의 통합 정보와 실질적인 진로·진학 지원 방안을 제공함으로써 학생과 학부모 모두에게 큰 호응을 얻었다.

행사에 참석한 한 학부모는 “고교학점제에 대해 막연하게만 알고 있었는데,오늘 상담을 통해 우리 아이에게 맞는 과목 선택과 진로 방향을 명확히 이해할 수 있었다”며 “이런 기회가 자주 마련되었으면 좋겠다”고 소감을 전했다.

신상진 성남시장은 이날 행사에 참석해 “이번 박람회는 고교학점제 시행이라는 교육 변화 속에서 학생 한 명 한 명이 주도 적으로 학습하고 성장할 수 있도록 돕는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 성남시는 청소년들이 스스로 미래를 설계할 수 있는 다양한 진로·진학 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.