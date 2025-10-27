부산시, 여행 플랫폼 ‘아고다’ 업무협약 체결 아고다와 협약, 국내 지자체 중 부산이 최초

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 27일 파라다이스호텔 부산에서 글로벌 온라인 여행 플랫폼 ‘아고다(Agoda)’와 관광 교류·협력에 관한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 해외 관광객 유치와 지역 관광 활성화를 위해 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있는 아고다와 전략적 협력 관계를 구축하기 위해 마련됐다.

이날 협약식에는 박형준 부산시장과 앤드류 스미스(Andrew Smith) 아고다 공급 부문 수석 부사장이 참석했다.

이번 협약식 행사는 부산에서 처음 개최되는 ‘제1회 글로벌도시관광서밋’과도 연계해 진행됐다. 특히 지방자치단체 가운데 아고다와 업무협약을 체결한 것은 부산시가 처음이다.

아고다는 전 세계 600만 개의 호텔과 휴가용 숙소, 13만 개의 항공 노선, 30만 개의 액티비티(체험 상품)를 제공하는 글로벌 온라인 여행 플랫폼으로, 국내에서도 높은 이용률을 보이고 있다.

부산시와 아고다는 ▷아고다 플랫폼 활용 공동 통합 마케팅 추진 ▷테마형 맞춤 관광상품 공동 기획·개발 등 사항을 협력하기로 했다.

앤드류 스미스 수석 부사장은 “아고다 플랫폼을 통해 26개국 39개 언어로 부산의 훌륭한 관광자원을 전 세계 여행객에게 소개하고, 더 많은 이들이 부산을 경험할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

박형준 부산시장은 “아고다와의 협력을 통해 부산의 숨겨진 보물 같은 문화·관광 자원을 외국인 관광객이 손쉽게 찾을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 올해 부산은 관광 분야에서 전례 없는 상승세를 보이고 있으며, 외국인 관광객 300만 명 돌파라는 역대 최초 기록 달성을 눈앞에 두고 있다.

부산시는 지난 7월까지 누적 기준 최단기간 외국인 관광객 200만 명을 돌파했으며, 이어 8월에는 235만 명을 넘어서는 등 역대 최단기간 기록을 잇달아 갱신하고 있다.