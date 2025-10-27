말레이시아 안와르 이브라힘 총리와 첫 정상회담

[헤럴드경제(쿠알라룸푸르)=문혜현·서영상 기자] 이재명 대통령이 27일(현지시간) 말레이시아 안와르 이브라힘(Anwar Ibrahim) 말레이시아 총리와 첫 정상회담을 가졌다.

이 대통령은 “취임 후 첫 아세안 국가 방문지로 올해 아세안 의장국이자 오랜 우호국인 말레이시아를 방문해 매우 뜻깊다”고 말했고, 안와르 총리는 이 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비로 분주한 가운데 말레이시아를 방문한 데 대해 감사함을 전하며 화답했다.

안와르 총리는 이어 “이 대통령의 이번 말레이시아 방문이 한-말레이시아 관계와 한-아세안 관계가 한 차원 도약하는 중요한 동력을 제공할 것”이라고 평가했다.

양 정상은 이번 정상회담을 통해 양국간 FTA 협상이 타결된 것을 환영하고, 이를 기반으로 역내 핵심 경제협력국으로 양국 간 교역과 투자가 보다 확대됨은 물론, 디지털, 인공지능(AI) 등 전략산업 분야에서 협력이 보다 가속화될 것으로 기대했다.

안와르 총리는 “말레이시아의 국방 역량 강화에 있어 한국은 신뢰할 수 있는 중요한 파트너”라면서 금번 방산 MOU 체결을 계기로 한국과의 방산 분야 협력 강화를 기대한다고 밝혔다.

이어 양국이 방산을 비롯해 스마트 인프라, 에너지 전환 등 미래지향적 분야에서도 협력 잠재력이 크다는 데 공감하고 앞으로 협력 분야를 더욱 확대해 나가자고 공감대를 형성했다.

한편, 이 대통령은 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 열기 위한 우리 정부의 노력에 대한 말레이시아의 지지와 협력을 당부했고, 이에 안와르 총리는 “한국 정부의 한반도 정책을 지지하며 한반도 평화 구축을 위한 한국 정부의 노력이 결실을 맺을 수 있도록 아세안을 비롯한 국제사회와 함께 적극 협력해 나가겠다”고 했다.