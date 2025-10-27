국화에 이끌려 가을을 만나다 국화 인디뮤직·치어리딩·감성포차·야간 시네마까지

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원의 대표 가을 축제인 ‘제25회 마산가고파국화축제’가 오는 11월 1일부터 9일까지 9일간 3·15해양누리공원(제1축제장)과 합포수변공원(제2축제장) 일원에서 열린다.

올해 축제의 주제는 ‘국화에 이끌려 가을을 만나다’로 전 세대가 함께 즐길 수 있는 전시와 공연, 체험 프로그램이 한층 풍성해졌다.

제1축제장인 3·15해양누리공원은 레트로 감성의 국화 작품 전시 중심으로 구성된다.

올해 메인테마는 ‘여행의 시작(Voyage)’으로, 공항을 모티브로 한 대형 비행기와 탑승구 등 국화 조형물이 설치돼 관람객에게 여행의 설렘을 선사한다.

제2축제장인 합포수변공원은 청년 크리에이터들과 협업한 뉴트로 감성의 ‘구(舊)홍콩빠 감성포차’로 꾸며진다. 낮 12시부터 밤 10시까지 운영되며, 마산 앞바다의 야경을 배경으로 먹거리와 소규모 공연이 어우러진 낭만적인 공간으로 변신한다.

올해는 야간 운영 시간을 지난해보다 1시간 연장해 밤 10시까지 관람이 가능하다. 신규 프로그램으로는 오후 5시부터 3·15해양누리공원 데크에서 열리는 ‘바다빛 국화시네마’, 시민 참여형 ‘국화빛 소망길’과 ‘국화트리’ 등이 준비됐다.

개막식은 1일 오후 7시, 3·15해양누리공원에서 열린다. 700대 드론 라이트쇼와 초청가수 진해성·펀치·박태희·후니정·최지나 등이 출연하는 축하공연이 가을밤을 수놓는다.

같은 날 오후 3시 30분에는 군악대와 로봇랜드 공연팀이 참여하는 거리 퍼레이드가 펼쳐진다. 2일 오후 2시에는 대학생·직장인 밴드와 인디뮤지션이 참여하는 ‘국화 인디뮤직페스타’, 5일 오후 8시에는 ‘멀티미디어 불꽃쇼’, 8일 오후 4시에는 NC다이노스·LG세이커스·경남FC 응원단과 대학 댄스팀이 함께하는 ‘국화 댄스&치어리딩 페스티벌’이 진행된다.

이번 국화축제 기간에는 ‘가고파 마산항 밤바다축제’, ‘창동라면축제’, ‘눈 내리는 창동거리축제’ 등 지역 상인회가 주관하는 다양한 행사도 함께 열려 도심 전역이 국화 향기와 가을 정취로 물들 전망이다.

장금용 창원시장 권한대행은 “국화 향기 가득한 축제장에서 시민과 관광객 모두가 가을의 낭만과 여유를 만끽하시길 바란다”며 “마산가고파국화축제가 창원의 가을을 가장 아름답게 채우는 대표 축제로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 올해로 25회를 맞은 마산가고파국화축제는 2000년 첫 개최 이후 매년 가을 시민과 관광객이 함께 즐기는 창원의 대표 가을 축제로 자리매김하고 있다.

창원시는 이번 축제를 통해 지역경제 활성화와 문화관광도시 이미지 제고를 기대하고 있다.